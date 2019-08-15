太空人夢幻輪值還不是歷史第一　美媒排勇士三巨投最強、60年代道奇第2

記者潘泓鈺／綜合報導

太空人在731大限交易來賽揚強投葛蘭基（Zack Greinke），加上「修」好從藍鳥換來的桑契斯（Aaron Sanchez），與韋蘭德（Justin Verlander）、柯爾（Gerrit Cole）、邁利（Wade Miley）組成史詩級的先發輪值，不過在《CBS Sports》的綜合評價還不是歷史最強，仍然是輸給1998年的勇士三巨投。

太空人組成這套堪稱當代最強的先發輪值，引發棒球圈熱烈討論是否是歷史最強，能否跟1998年的勇士三巨投比擬，就連勇士三巨投之一的史莫茲（John Smoltz）都誇獎太空人老闆克蘭（Jim Crane），他們的先發輪值比當年的他們還要強。

不過《CBS Sports》寫手范提（Danny Vietti）的10大歷史先發輪值中，2019年的太空人不只輸給1998年的勇士，還遜色於1966年的道奇，只能排名第3。不過范提強調，這份排名是根據他個人觀點所排的。

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▲太空人三巨投，（左起）韋蘭德、葛蘭基、柯爾。（圖／達志影像／美聯社）

3. 2019年 休士頓太空人

-韋蘭德（Justin Verlander）15-4, 2.82 ERA

-柯爾（Gerrit Cole）14-5, 2.87 ERA

-葛蘭基（Zack Greinke）11-4 3.08 ERA

-邁利（Wade Miley）11-4 2.99 ERA

-桑契斯（Aaron Sanchez）5-14, 5.60 ERA

太空人最強的地方在於投手教練史卓姆（Brent Strom）以及他們的分析團隊，這幾年來修正了不少投手，韋蘭德、柯爾、莫頓（Charlie Morton）以及邁利都是非常成功的案例，而現在大家也期待他們能把35歲的葛蘭基推向另一個巔峰，然而就算葛蘭基在太空人沒有進步，他現在的成績也是聯盟頂尖的。

太空人輪值擁有韋蘭德、葛蘭基2位準名人堂球星，柯爾也朝著這個方向邁進，在3位名人堂潛值投手帶領下，他們的輪值毫無疑問是當今最強。

▲柯法斯（Sandy Koufax）。（圖／達志影像／美聯社）

2. 1966年 洛杉磯道奇

-柯法斯（Sandy Koufax）27-9, 1.73 ERA

-德萊斯戴爾（Don Drysdale）13-16, 3.42 ERA

-奧斯汀（Claude Osteen）17-14, 2.85 ERA

-薩頓（Don Sutton）12-12, 2.99 ERA

看到柯法斯領銜這個先發輪值，毫無疑問地一定會在這份榜單中列前茅，除了柯法斯，德萊斯戴爾、薩頓也是名人堂成員，先發輪值4人有3人進入名人堂，就能夠看出這一年的道奇輪值有多堅強，當年4人的合計防禦率是2.62。

▲勇士三巨投，左起，麥達克斯、葛拉文、史莫茲。（圖／達志影像／美聯社）

1998年 亞特蘭大勇士

-麥達克斯（Greg Maddux）18-9, 2.22 ERA

-葛拉文（Tom Glavine）20-6, 2.47 ERA

-奈格（Denny Neagle）16-11, 3.55 ERA

-米爾伍德（Kevin Millwood）17-8, 4.08 ERA

-史莫茲（John Smoltz）17-3, 2.90 ERA

在麥達克斯、葛拉文、史莫茲三巨投帶領下，這絕對是90年代最讓打者聞風喪膽的先發輪值，這3位名人堂投手1998年所繳出來的數據總和為3.25自責分、1232三振、1.22 WHIP、ERA+ 128以及14次完投，全數都是全聯盟第一，該年由葛拉文奪得賽揚獎，麥達克斯、史莫茲也在賽揚票選前5。