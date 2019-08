拜爾絲美錦賽全能第6冠　這兩招第一次有女生完成

▲拜爾絲再度改寫女子體操歷史。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

美國體操錦標賽日前告一段落,非裔體操名將拜爾絲(Simone Biles)不僅完成全能6連霸追平歷史紀錄,更在地板和平衡木完成過去沒有女子選手完成的動作,讓體操迷看得熱血沸騰。

在地板項目中,她完成超高難度的直體後空翻兩周,團身轉體3周的超高難度動作,成為世界體操女子第1人,更加奠定GOAT地位。這個動作就算讓男子選手來操作,也非常不容易。

#SimoneBiles in the past 3 days:

1st woman to land double-double dismount

1st woman to do triple-double in competition on floor

Tied for most U.S. all-around titles (6)



This may force gymnastics to overhaul its code of points



Unreal pic.twitter.com/iAeEVD5FMi