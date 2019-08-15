拜爾絲美錦賽全能第6冠　這兩招第一次有女生完成

▲拜爾絲再度改寫女子體操歷史。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

美國體操錦標賽日前告一段落，非裔體操名將拜爾絲（Simone Biles）不僅完成全能6連霸追平歷史紀錄，更在地板和平衡木完成過去沒有女子選手完成的動作，讓體操迷看得熱血沸騰。

在地板項目中，她完成超高難度的直體後空翻兩周，團身轉體3周的超高難度動作，成為世界體操女子第1人，更加奠定GOAT地位。這個動作就算讓男子選手來操作，也非常不容易。

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#SimoneBiles in the past 3 days:

1st woman to land double-double dismount

1st woman to do triple-double in competition on floor

Tied for most U.S. all-around titles (6)



This may force gymnastics to overhaul its code of points



Unreal pic.twitter.com/iAeEVD5FMi — Noflieszone (@noflieszone) August 13, 2019

在平衡木上，她也成功征服後空翻兩周，轉體兩周的下法。如果這兩個動作在國際賽實施，將以她為名。本屆美錦賽，拜爾絲以59.850的高分奪下全能冠軍，另外跳馬、平衡木和地板也都是冠軍，僅有高低槓屈居第3。

「我不想成為下一個博爾特(Usain Bolt)或是費爾普斯(Michael Phelps)，我想當第一個拜爾絲。」目前22歲的拜爾絲在2016年里約奧運就已奪下4金，世錦賽現在也已累計22金。