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夏聯／選秀前最佳舞台　李冠霆表現亮眼

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▲▼ 夏季聯賽，李冠霆 。（圖／DLIVE提供）

▲李冠霆。（圖／DLIVE提供）

記者洪偵源／新北報導

夏季聯賽除讓SBL隊伍有季前練兵的機會，也成為選秀前的最後展現舞台，參賽的皓宇國際和Footer，都擁有大批準備參加選秀的球員，這也是展現自己身手的絕佳機會。

雖然參加選秀球員的動態，各球團都有個底，但不到選秀會當天，球隊欄位上的選秀球員名字還沒擺出來，都不能說個準，夏季聯賽剛好在選秀前，成了最後的展現舞台。

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就如同推動夏季聯賽的前國手黃寶賜所言，夏季聯賽是展現自己的最佳機會，不只要投入選秀的球員，還有球季間沒有太多機會表現的球員，沒有人會手下留情。

同時這次還有健行科大與菲律賓遠東大學參戰，大學球員沒有包袱，打起來更不留情面，健行就讓裕隆吃足苦頭，台銀也被遠東大學屢屢在高難度位置出手給嚇出一身冷汗。

第17季SBL季前選秀會在8月7日球團會議後拍板定案，8月22日截止報名，目前夏季聯賽有意願投入選秀的球員有張峻庭、謝育政、張家禾、李冠霆、杜譽城、陳懷安、劉人豪、呂威霆以及李漢昇等人。

其中張家禾受傷未打夏季聯賽，義守大學長人呂威霆仍在觀望未遞交報名表，台師大的張峻庭確定參加，另外傳出也有意參加選秀的豐正凱並未出賽。

目前以李冠霆表現較佳，第1場對台銀繳出17分，第2戰對璞園有21分表現，李冠霆來自醒吾科大，107學年度UBA有平均13.2分的表現。

▲義守徐鉦順、呂威霆，政大洪楷傑、張鎮衙。（圖／大專體總提供）

▲呂威霆。（圖／大專體總）

關鍵字： SBL李冠霆
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