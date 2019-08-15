世籃賽／日本熱身賽再戰不敵紐西蘭　三巨頭尚未聯手

▲日本男籃的崛起，將帶給亞洲新的衝擊。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者張曜麟／綜合報導

世界盃籃球賽將在31日開打，各國已經進入最後備戰階段，而今年陣容大升級的日本也與紐西蘭進行了第2場熱身賽，不過此役日本並沒有延續上一戰的好狀態，最終以17分差輸球，日本當家前鋒八村壘則僅有19分進帳，與前一戰35分有一些差異，另外渡邊雄太也已經回到隊中參戰。

日本與紐西蘭先前已經進行了一場熱身賽，當時八村壘一人就轟下了35分，率領日本以99比89收下勝利，不過第二場比賽，紐西蘭卻取得了主動權，幾乎整場壓著日本打，最終也順利以104比87大勝，其中八村壘並沒有延續前一戰火燙手感，此役登場25分鐘，15投6中，攻下19分、9籃板，而前一戰未登場的渡邊雄太，本戰也回歸，但他只打了10分鐘，拿下6分。

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儘管這場比賽輸球，但日本仍是亞洲區不可忽略的新興勢力，過去他們在亞洲實力一直處在中間的位置，不過近年他們致力進行改變，先是從女籃方面進行了混血+歸化的政策，結果大有所獲後，男籃也開始效仿，八村壘就是最成功的例子之一，但除了他之外，日本各層級的聯賽都有不少混血球員，同時在學生聯賽中，也有許多國外球員，這些都是未來日本歸化的人選。

而從資格賽中就可以見到日本他們的崛起，當時他們原本已經要被淘汰，但在歸化中鋒費茲卡斯歸來的情況下，加上八村壘的到來，一舉擊敗了澳洲不敗金身，送給「袋鼠軍團」入亞太區第一敗，隨後日本變取得一波8連勝，最終取得世界盃門票。

由此可見他們的大換血相當成功，值得一提的是，八村壘、渡邊雄太、費茲卡斯這3名主力當時都未曾一同上場過，對於他們真正的實力目前也還是未知數，世籃賽以及奧運就是他們這波大換血驗收成果的時候，未來日本也會衝擊亞洲第一強權的位置，與中國、澳洲進行比拼。