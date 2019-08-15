12強對日本沒絕對把握　洪總：中華隊全力求勝



▲洪一中。（圖／記者季相儒攝）

記者陳立勳／桃園報導

世界12強中華隊總教練洪一中15日接受日本TBS電視台電視台採訪，洪一中表示，沒有絕對贏日本的把握，但就是全力求勝。

今天洪一中接受日本電視台訪問，洪一中表示，目前陣容方面要等在美國與日韓的情蒐回來才會清楚，投手比較困擾，打擊倒是還好，但投手佔勝負比較大部分，目前投手狀況還不明確，尤其是先發投手，打擊部分有林泓育、陳俊秀、王柏融等人，前一陣子有問過王柏融，王柏融有意願參賽，但還是會尊重火腿球團。

洪一中表示，日本是傳統強隊，實力在中華隊之上，但這幾年交手很多次，日本本來就不好打，現在不想說太多，先放在心裡，沒有絕對贏日本的把握，但就是全力求勝，棒球比賽沒有絕對，球隊有這個求勝心，比賽是當下狀況，打贏日本不容易，只要掌握當下就有機會。

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洪一中認為，日本投手水準很好，有好幾個投手都在大聯盟，日本有12隊，每個人都是人中之龍，每一棒都要注意，這幾年交手過幾次，選手方面大概都有印象，但要實際看到人才知道，並沒有特別去記，日本球員不是有Power，不然就是腳程很快，台灣有優勢可能是打擊力量，其他方面都是日本比較好，12強目標先在台灣取得代表權，接著打到日本，最後目標打進奧運。