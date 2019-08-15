世羽賽／印尼男雙列世界第一二　傳奇女單王蓮香看好能奪冠

▲吉地安／蘇卡穆約。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽19日將於瑞士登場，台將在五單項都有選手出賽，其中暫退位世界球后的戴資穎，本屆力拼晉級四強拼牌。不過本屆印尼男雙可說是來勢洶洶，包括穩坐世界第一的吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya)。

印尼在雙打項目的成績一直都很穩定，也是他們強項，特別是在男雙組合上，吉地安／蘇卡穆約是唯一男雙突破10萬積分穩居世界第一，去年橫掃11座巡迴賽冠軍（包括全英公開賽）以及亞運男雙金牌，今年則已經收穫四冠，因此相當被看好在今年世錦賽封王。

請繼續往下閱讀...

另一個男雙組合阿赫桑（Mohammad AHSAN）／塞蒂亞萬（Hendra SETIAWAN）目前排名世界第二，今年更是收穫了全英公開賽冠軍。這也讓印尼傳奇女單、1992年奧運女單金牌的王蓮香非常看好，「目前如果想在任何一個項目奪冠，可能性最高的應該是在男雙項目。」

不過王蓮香也相當看好男單如一哥喬納坦（Jonatan CHRISTIE）以及金廷（Anthony Sinisuka GINTING）、以及混雙目前世界第六的普拉文（Praveen JORDAN）／梅拉蒂（Melati Daeva OKTAVIANTI），「希望他們能夠有更穩定發揮，並且帶來好消息，畢竟距離奧運越來越近，對其他國家來說，任何事情也都是可能的。」