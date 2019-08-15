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中職／尼克斯對上包林傑　運彩看好桃猿勝富邦

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▲▼ 0705 中職統一VS桃猿-尼克斯。（圖／記者黃克翔攝）
▲尼克斯。（圖／記者黃克翔攝） 

記者陳立勳／綜合報導

富邦悍將15日下午6點35分在桃園球場對上Lamigo桃猿，今天雙方皆由洋投掛帥先發，富邦包林傑（Ryan Bollinger）交手桃猿尼克斯（Michael Nix），前一次兩人同場先發，由包林傑獲得勝投，尼克斯吞敗，富邦近期在桃園球場6連敗，桃猿則是桃園球場4連勝，今日運動彩券開盤桃猿讓富邦1.5分，大小開9.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率Lamigo桃猿1.60、富邦悍將隊賠率1.50、讓分賠率開出Lamigo桃猿讓1.5分賠率2.15，富邦悍將受讓1.5分，賠率1.45、大小分開出9.5分，大分賠率1.75，小分賠率1.75、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

包林傑本季10場先發，戰績4勝3敗，54.1局被擊出63支安打，包括3支全壘打，55次三振，27次四死球，防禦率4.14，WHIP值1.58，今年碰過桃猿3場，取得2勝1敗，對戰防禦率3.12，對戰被打擊率0.282，曾被林泓育敲過全壘打。

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尼克斯本季21場先發，戰績11勝5敗，131局被敲125安，包括7支全壘打，105次三振，40次四死球，防禦率3.37，WHIP值1.24，今年遭遇富邦4場，取得2勝1敗，對戰防禦率3.91，對戰被打擊率0.245。

關鍵字： 中華職棒富邦悍將Lamigo桃猿包林傑尼克斯運彩
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