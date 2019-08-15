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杜蘭特不告而別　格林神比喻化解心結

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▲格林（右）化解與杜蘭特心結。（圖／達志影像／美聯社）

▲格林（右）化解與杜蘭特心結。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

NBA上季就不斷聽聞勇士防守大鎖格林(Draymond Green)與杜蘭特(Kevin Durant)兩人不合的傳聞。不過現在接受訪問，格林稱杜蘭特為兄弟，為他離開勇士改效力籃網感到開心。

「我們昨天才談過，他是我兄弟。如果幾年前有人告訴我杜蘭特會加入勇士，拿下兩座冠軍，第3冠也差一點到手，這已經是非常偉大的成就偉了。」而格林也透露，自己和其他人一樣，是在杜蘭特確定前往籃網才得知消息，他甚至用了自己獨特的方式比喻。

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「這是我們自己的人生，我不會去問他說：『我可以讓我的未婚妻懷孕嗎？』不會做什麼事都要讓你知道，或是經過你同意。我在大家知道消息的時候得知，本來就該這樣。」

格林在休季期間簽下4年1億美元的合約繼續留在勇士，不僅柯瑞(Stephen Curry)認為這是他努力的成果，這也是格林對不看好他的人的反擊。「這證明了那些說屁話的人是錯的自從我踏進聯盟，就與柯瑞和湯普森(Klay Thompson)一同奮戰，我不想拋下我兄弟。」

勇士不被看好下季能在季後賽有一番作為，甚至闖進總冠軍賽，格林也回應表示：「這太瘋狂了，但我喜歡不被看好。」

關鍵字： 勇士格林杜蘭特
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