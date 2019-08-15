金門基層棒球推手之一　機場消防員黃國偉為棒球瘋狂

▲金門農工教練黃國偉。（圖／黃國偉提供）

記者楊舒帆／金門報導

不只擔任機場消防隊員，放假就到棒球場指導球員，金門三級棒球推手之一的黃國偉抱著兒時未完的夢想，對棒球的狂熱轉換成傳承的精神，也獲得妻子的體諒，讓金門棒球更蓬勃發展。

回想起民國86年金門棒球發展中斷，黃國偉說，「我從國小四年級開始打球，但打不好，上國中還想打，金門就沒有青少棒很可惜。」小時候的遺憾，成為黃國偉回饋金門基層的動力，他說，「棒球是國球，在金門沒打棒球很可惜，我跟好朋友吳志偉認識20幾年，想教球員打球，如果我們沒有推廣棒球的話，更沒有人會做，這是我們的理念。」

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此外，現在小朋友娛樂都是手機遊戲，黃國偉認為，帶小朋友打棒球是給他們機會 ，很多家長把小朋友送過來的因素就是不希望他們只玩手機、看電視，「把孩子送過來就是我們的責任。」近日也有大同之家較不受管束的球員過來打棒球，黃國偉說，「他們常常在白天遊蕩，會成為社會負擔，加入球隊後，慢慢導正他們也是幫社會盡責任，不要讓他們成為社會負擔。」

▲金門農工教練黃國偉正職是機場消防員。（圖／黃國偉提供）

黃國偉當消防員執勤期間曾經歷立榮航空飛機重落地，遠東航空飛機衝出跑道等，但他印象最深刻的卻是第一次遇上機場意外，他說，「第一次執夜班，鋪設機場跑道瀝青工程車上的瓦斯桶起火，我當時沒有經驗，自己開消防車出去，踩油門時腳還一直發抖。」

黃國偉帶社團球隊，也希望球員實力不到的話，別把棒球當職業，所以也建議球員轉換跑道，其中兩名學生現在就在機場當他的同事。對正職消防員工作盡責，但又對棒球抱有瘋狂的熱情，他坦言，「兩邊都兼顧，還好妻子能體諒我，我們認識前他就知道我很喜歡棒球，也接受這部分，目前為止只有抱怨過一次，當時我去台灣比賽，超過一個禮拜沒回家。」

懷抱著對金門棒球的熱情，加上有科班出身的教練鄭宇神、許元柏加入，金門基層棒球成績慢慢有起色，現在週一、二、三下午練球，六、日大部分練整天，不過黃國偉說，「態度比較重要，成績還好，我們在乙組比賽能拚到八強，但不想受約束，剛開始會不適應，練習量多，但還是希望他們有向心力，也要知道目標在哪裡。」

▲金門農工教練黃國偉（右）與吳志偉（左）。（圖／黃國偉提供）