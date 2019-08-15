運動雲

>

金門基層棒球推手之一　機場消防員黃國偉為棒球瘋狂

ETtoday運動雲

▲金門農工教練黃國偉。（圖／黃國偉提供）

▲金門農工教練黃國偉。（圖／黃國偉提供）

記者楊舒帆／金門報導

不只擔任機場消防隊員，放假就到棒球場指導球員，金門三級棒球推手之一的黃國偉抱著兒時未完的夢想，對棒球的狂熱轉換成傳承的精神，也獲得妻子的體諒，讓金門棒球更蓬勃發展。

回想起民國86年金門棒球發展中斷，黃國偉說，「我從國小四年級開始打球，但打不好，上國中還想打，金門就沒有青少棒很可惜。」小時候的遺憾，成為黃國偉回饋金門基層的動力，他說，「棒球是國球，在金門沒打棒球很可惜，我跟好朋友吳志偉認識20幾年，想教球員打球，如果我們沒有推廣棒球的話，更沒有人會做，這是我們的理念。」

請繼續往下閱讀...

此外，現在小朋友娛樂都是手機遊戲，黃國偉認為，帶小朋友打棒球是給他們機會 ，很多家長把小朋友送過來的因素就是不希望他們只玩手機、看電視，「把孩子送過來就是我們的責任。」近日也有大同之家較不受管束的球員過來打棒球，黃國偉說，「他們常常在白天遊蕩，會成為社會負擔，加入球隊後，慢慢導正他們也是幫社會盡責任，不要讓他們成為社會負擔。」

▲金門農工教練黃國偉。（圖／黃國偉提供）

▲金門農工教練黃國偉正職是機場消防員。（圖／黃國偉提供）

黃國偉當消防員執勤期間曾經歷立榮航空飛機重落地，遠東航空飛機衝出跑道等，但他印象最深刻的卻是第一次遇上機場意外，他說，「第一次執夜班，鋪設機場跑道瀝青工程車上的瓦斯桶起火，我當時沒有經驗，自己開消防車出去，踩油門時腳還一直發抖。」

黃國偉帶社團球隊，也希望球員實力不到的話，別把棒球當職業，所以也建議球員轉換跑道，其中兩名學生現在就在機場當他的同事。對正職消防員工作盡責，但又對棒球抱有瘋狂的熱情，他坦言，「兩邊都兼顧，還好妻子能體諒我，我們認識前他就知道我很喜歡棒球，也接受這部分，目前為止只有抱怨過一次，當時我去台灣比賽，超過一個禮拜沒回家。」

懷抱著對金門棒球的熱情，加上有科班出身的教練鄭宇神、許元柏加入，金門基層棒球成績慢慢有起色，現在週一、二、三下午練球，六、日大部分練整天，不過黃國偉說，「態度比較重要，成績還好，我們在乙組比賽能拚到八強，但不想受約束，剛開始會不適應，練習量多，但還是希望他們有向心力，也要知道目標在哪裡。」

▲金門農工教練黃國偉。（圖／黃國偉提供）

▲金門農工教練黃國偉（右）與吳志偉（左）。（圖／黃國偉提供）

關鍵字： 金門澎湖黃國偉
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

推薦閱讀

中職／引退賽安打送彭政閔得分　王光輝：我還被罰錢

中職／陳俊秀私事請假　暫時脫離比賽戰線

影／台灣富豪蔡崇信獨資收購籃網 　23.5億美元史上最高

中職／林桀晨雙重身分加入味全龍　林琨瀚：決定就去衝

中職／雙響砲拚單季4位20轟　陳子豪：狀況比去年穩定

中職／高國慶現身彭政閔花蓮最終戰儀式　球迷大喊對決

中職／彭政閔菜鳥年看不出來　王光輝排他守外野卻被罵

中職／味全龍再補3新秀　自主培訓網羅彭政閔外甥

陳偉殷再被敲1轟追平隊史最差紀錄　日本球迷：回來吧

Eleven Sports考慮退出有線頻道　球迷恐看不到中職

熱門新聞

中職／引退賽安打送彭政閔得分　王光輝：我還被罰錢

中職／陳俊秀私事請假　暫時脫離比賽戰線

影／台灣富豪蔡崇信獨資收購籃網 　23.5億美元史上最高

中職／林桀晨雙重身分加入味全龍　林琨瀚：決定就去衝

中職／雙響砲拚單季4位20轟　陳子豪：狀況比去年穩定

中職／高國慶現身彭政閔花蓮最終戰儀式　球迷大喊對決

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2開學必修穿搭指南 摩曼頓穿出自我

3廖敏雄談朱育賢　強打圍繞助進步

4王蓮香看好印尼男雙世羽賽奪冠

5尼克斯對上包林傑　運彩看好桃猿

熱門新聞

1引退賽送彭政閔得分　王光輝還被罰錢

2陳俊秀私事請假　暫脫離比賽戰線

3台灣商人蔡崇信收購籃網剩餘股份

4林桀晨雙身分入味全　林琨瀚：衝

5雙響砲拚20轟　陳子豪：狀況穩定

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30周年08/06~08/11精彩投打(打者篇)

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

中華職棒30周年08/06~08/11精彩投打(打者篇)

彭政閔在合庫很活潑　許順益：他是我的兄弟

中華職棒30年_宣傳片

女乘客情緒不穩...搭高鐵爆哭1小時 暖心服務員「雙膝跪地」安撫幫擦淚

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366