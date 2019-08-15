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世籃賽／FIBA評戰力美國仍第一　塞爾維亞、希臘衝二三

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▲世籃賽，美國隊。（圖／CFP）

▲美國隊雖然徵招不順利，戰力仍排第一。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

距離世界盃開打還有約2週的時間，各國已經進入最後的備戰階段，而近期FIBA則公佈了32支參賽隊伍的戰力排行，今年要尋求3連霸的美國隊依舊排在榜首的位置，而由「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)所率領的希臘則一口氣衝到第3名，另外亞太區最高的則是澳洲，排在第6的位置。

今年雖然美國隊在徵招球員過程相當不順利，不僅許多一線球星表態不打，原先在陣容中的大咖球員也接連退出，使得今年的陣容星光黯淡，同時也都是以二線球星與年輕球員組成，不過FIBA給他們的評比依舊是第1，在官網上評論道，「歷史上沒有球隊可以在世界盃上完成3連霸，美國隊有機會創造歷史，即使他們有弱點，但仍是奪冠熱門。」

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排名第2的則是塞爾維亞，儘管今年「歐洲王」特奧多西奇(Milos Teodosic)因傷退賽，但他們陣容中仍有約基奇(Nikola Jokic)、波格丹維奇(Bogdan Bogdanovic)等NBA球員在列，同時團隊戰力也非強大，而在近年的國際賽中，塞爾維亞也帶給美國很大的困擾，在2014年的世界盃以及2016年的奧運都在冠軍戰相遇美國，也不斷挑戰美國籃壇霸主地位。

▲「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)。（圖／達志影像／美聯社）

▲「字母哥」所率領的希臘戰力排第3。（圖／達志影像／美聯社）

而第3名的並非西班牙，而是由「字母哥」所率領的希臘，今年安戴托昆波打出生涯最佳表現，同時還奪下MVP的殊榮，他在世籃賽攜手哥哥與弟弟一同入選國家隊，在熱身賽上對決伊朗，「字母哥」也率隊以30分大勝，是今年黑馬大熱門之一。

另外在亞太區參賽國排名最高的則是澳洲，陣容完整相當有機會在今年世籃賽奪下奧運的門票；另外亞洲排第2的則是中國，排名第15名，在A組中僅次於排名第14的波蘭，有機會晉級第二輪，但倘若要再晉級，將有很大難度，因為在第二輪終將會遭遇俄羅斯、阿根廷、奈及利亞等強權。

值得一提的是，今年大換血的日本則是排在第22名，儘管他們身為2020奧運主辦國，已經有了奧運資格，但八村壘的表現依舊獲得極大關注，他在對決紐西蘭的熱身賽中狂轟35分，也被FIBA認為可能會成為今年的得分王熱門之一。

▲亞洲盃澳洲男籃霍奇森、克里克（圖／取自FIBA官網）

▲澳洲為亞太區戰力最高球隊（圖／取自FIBA官網）

FIBA完整戰力排行：

1.美國  2.塞爾維亞  3.希臘  4.西班牙  5.法國  6.澳大利亞  7.阿根廷 8.奈及利亞

9.立陶宛  10.土耳其  11.義大利  12.德國  13.巴西  14.波蘭  15.中國  16.波多黎各

17.加拿大  18.俄羅斯  19.菲律賓  20. 蒙特內哥羅  21.捷克  22. 日本  23. 伊朗  24.突尼西亞

25.紐西蘭  26..塞內加爾  27.委內瑞拉  28.多明尼加  29.安哥拉  30.韓國  31.象牙海岸  32.約旦

關鍵字： 世籃賽美國希臘澳洲
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