中職／從小最愛「興農三勇」　歐晉加入味全龍先減重



▲歐晉。（圖／記者張克銘攝）

記者陳立勳／台北報導

國立體大22歲一壘手歐晉今年中職季中選秀被味全龍選中，他透露小時候是牛迷，對於「興農三勇」特別有印象。

今年季中選秀在第26輪被味全龍挑到，歐晉近期開始跟著球隊訓練，他表示當時選秀會其實蠻緊張，會怕沒有被選稻，心中很想要去味全，新球隊比較多機會，也希望趕快適應這個環境。

歐晉表示，不在意選秀輪次，過去有著威廉波特少棒冠軍光環，他坦言難免會有壓力，尤其國中和高中時期，自己想辦法去克服，到了大學才慢慢想開，因為在意這些沒有意義，應該是要讓自己變得更好，到職棒要更進步，家人也很替他高興，叫他好好堅持下去。

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選擇穿上味全龍隊3號，歐晉表示，從高中時期開始穿3號，覺得很習慣，職棒強度比較強，8月份球隊訓練主要以體能為主，他表示其實小時候是牛迷，尤其最記得興農牛三勇的飛勇（Jeff Andra）、勇壯（Osvaldo Martínez）、世介勇（Ramon Morel），如今總教練就是葉總，也覺得很有緣。

此外，身高176公分、體重110公斤，歐晉自認體重過重，近期他展開減重計畫，希望能減10公斤，除了訓練量增加，維持三餐正常，並且不吃宵夜，含糖飲料與炸物盡量不碰。