波波維奇：抱國旗不一定愛國　讚NFL卡普尼克行動

▲波波維奇談愛國主義。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

先前美國男籃一大批球星選擇退出今年的世籃賽，許多人都認為球員們並不愛國，而對於這類的質疑聲浪，美國隊主帥波波維奇(Gregg Popovich)也在近期發表了自己的觀點，認為有些人即便抱著國旗也並非真的愛國，同時更讚美NFL前四九人明星分衛卡普尼克(Colin Kaepernick)多年的護權行動，認為是愛國的表現。

一直以來美國體育在國際賽上給人的印象就是愛國主義，能為國家出戰就是至高的榮耀，不過今年的美國隊在世籃賽的徵招上卻相當不順利，不僅許多一線球星不加入，就連原先在陣容內的大咖也都接連退出，使得衛冕之路格外堪憂，也被許多人認為球員們不愛國。

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▲美國隊今年徵招相當不順。（圖／CFP）



這些質疑聲浪波波維奇卻出來反擊，「愛國對於不同的人都有不同的定義。有些人會全心的投入，有的人只是假扮愛國，對我來說，表現出自己很愛國並不是一件正確的事情，就算抱著國旗也未必代表他們是真心的。」隨後波波維奇也說明了何謂真正的愛國，「愛國的人是尊重自己的國家之外，也會明白國家最大的優點，人民則有能力改變不完善的地方。這個國家成立時對國民的承諾令人有憧憬，但仍有很多人未享受到成果，所以愛國者更應該要衛不公平的事情發聲。」

從波波維奇的言論中，可以得知他認為的愛國，是勇於為不公不義的事情進行批評並改正，這也是美國變的強大的原因，他更透露希望人民可以珍惜言論的自由，「你可抵抨擊現況去改變世界，這是其他國家沒有的公民權利，當在那些國家發聲時，將會失去自由。」最後波波維奇也大讚卡普尼克多年來為黑人權益發聲的行動，「卡普尼克做的是十分愛國的事情，他關心自己的國家，有勇氣為人民發生，去改善大家都假裝看不見的問題。」

2016年NFL球季開打前，舊金山四九人四分衛卡普尼克單膝跪地抵制國歌，抗議對非裔族群的不公，這也導致他在2017年成為自由球員後沒有球隊和他簽約，而他卻完全不後悔自己行為並表示，「我不會站出來為一個壓迫黑人和有色人種的國家的旗幟感到驕傲，對我而言，這比足球更重要，儘管因為這樣我看起來更自私。」

▲舊金山49人四分衛卡普尼克（右）唱國歌時單膝跪地（圖／達志影像／美聯社）