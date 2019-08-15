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辛辛那提大師賽／記住我的名字！　23歲西岡良仁爆冷錦織圭

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▲西岡良仁爆冷擊敗錦織圭。（圖／路透）

▲西岡良仁爆冷擊敗錦織圭。（圖／路透）

記者林育正／綜合報導

曾在2014亞運金牌戰擊敗盧彥勳，世界排名77的日本23歲小將西岡良仁，在辛辛那提大師賽32強戰，首次與世界第5的老大哥錦織圭對決，就以7比6(2)、6比4獲勝。這不僅是他生涯首度擊敗TOP 10選手，繼2017和2019年的印地安泉大師賽之後，再次闖進大師賽16強。

去年西岡良仁在深圳男網賽奪下首座ATP巡迴賽單打冠軍，頒獎典禮就說道，「我的名字是良仁(Nishioka)，不是錦織(Nishikori)，請記住我的名字。」

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西岡良仁對前輩並不陌生，青少年時期在美國佛羅里達的IMG學院訓練，就曾與錦織圭一起訓練。「每次跟他練習我都很緊張，現在也是一樣。但真的上場比賽，感覺跟練習非常不一樣。」

兩人首次交手西岡良仁3次破發，更轟出超過190公里的發球，讓身體狀況微恙的錦織圭無法招架。「他是日本網球的英雄，要跟他對決我興奮到睡不著覺。青少年時期我就堪他比賽，學習他的打法。和心目中的英雄對決，我想拿出最棒的表現。」

西岡良仁接下來將對決澳洲新星德米瑙爾(Alex de Minaur)，力拚首次晉級大師賽8強。「我想看看明天的新聞是怎麼寫的，希望我得到多一點關注。日本網球只有錦織圭和大坂直美比較有名，我想要做出改變。希望今天比賽之後，有更多球迷看我比賽。」

關鍵字： 西岡良仁錦織圭
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