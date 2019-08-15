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中職／披上味全龍98號　魏全把林泓育當目標

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▲魏全。（圖／帕菲克經紀公司提供）
▲魏全。（圖／帕菲克經紀公司提供）  

記者陳立勳／台北報導

北市大21歲捕手魏全今年季中新人選秀被味全龍在最後一輪挑中，打完美國大學夏季聯盟賽事，本周正式向球隊報到。

上禮拜才結束美國大學夏季聯盟返台，魏全本周一前往味全龍隊報到，魏全表示，這次到美國打了2個月的比賽，也是第2次去，主要是希望對戰高強度的投手，加上賽事比較密集，2個多月打了40場，每周打3到4場，加上客場移動，比較知道在身體疲勞的時候要如何調整，嘗試大膽去攻擊。

魏全表示，當初要決定出來選秀，有先跟陳瑞昌教練討論，剛好味全龍回歸，多一隊機會，尤其去年去了一趟美國大學夏季聯盟，學到不少打擊策略，打擊有進步，讓自己有信心參加選秀。

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回憶過往對味全龍隊的印象，魏全認為味全龍是個有傳統的球隊，戰績也很好，其實選秀前就被學長虧，有機會被味全選到，選秀當天半夜4點多在美國看轉播，看到20幾輪原本以為自己沒機會，結果後來接到通知選上了，真的很開心。

加入味全龍挑選98號，魏全透露原本想選99號，但因為有人選走了，想說98後面還有一個發，也是不錯的號碼，希望進到球隊好好努力，讓教練團和球團看到，很欣賞Lamigo桃猿林泓育，期待以林泓育為目標，成為具有打擊能力的捕手。

關鍵字： 中華職棒味全龍
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