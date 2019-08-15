中職／前虎將林威助領銜！鄭凱文攜兄弟換上阪神條紋球衣

▲阪神甲子園球場日 。（圖／中信兄弟提供）



記者劉峻誠／綜合報導

中信兄弟首度與日本職棒合作，攜手日本阪神甲子園球場，共同舉辦「阪神甲子園球 場日」主題日活動，將於 8/24-8/25 在臺中洲際棒球場盛大舉辦!此次與歷史悠久的阪神 甲子園球場合作，將讓球迷彷彿置身於阪神甲子園球場，帶給球迷最道地的日本看球體驗!

8/24-8/25 主題日兩天進場的球迷，可獲得中信兄弟 x 阪神甲子園球場的聯名明信片 與阪神虎噴射氣球，讓全場球迷一起體驗甲子園「放風船」文化，並搭配阪神隊歌「六甲颪」 與進行曲，讓洲際球場的天空充滿阪神虎及中信兄弟的黃黃一片!前阪神甲子園球場賽事 的專屬播報員也會親臨洲際球場，為球迷朋友帶來最專業的比賽播報。

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另外，阪神甲子園球 場的景觀也將在洲際球場重現，讓你不用出國也能體驗日本最古老棒球場的魅力。場外攤 位還有「挑戰甲子園」知識問答考驗，順利通過的人可以獲得阪神甲子園球場小贈品喔!

日本的「甲子園」與台灣的「黑豹旗」，都是高中生追逐棒球夢想的殿堂，中信兄弟 特地邀請 2018 年獲得黑豹旗冠軍的隊伍「穀保家商」及曾經至日本甲子園出賽的在地學校 「台中一中」與「台中二中」前來觀賽，並由阪神甲子園球場長-城島先生作為代表致贈紀 念品，鼓勵台灣高中棒球員勇敢追逐夢想，同時也象徵著台日友好的棒球交流!

說到日本職棒的魅力，當然少不了最可愛的吉祥物及最有活力的啦啦隊女孩!此次主 題活動也邀請到同為「黃衫軍」的日本職棒阪神虎隊吉祥物「ラッキーLucky」、「キー太 Ki-Ta」與四位阪神虎啦啦隊女孩「Tiger Girls」一同共襄盛舉，將於 8/24-8/25 兩日賽前舉辦見面會與台灣球迷相見歡，並會在比賽局間和大家一起應援，完整重現最正統的阪神 甲子園球場觀賽文化!

除了豐富的場外活動與道地的場邊應援，中信兄弟更推出聯名商品!包含球員於主題 日兩日都會穿上的聯名球衣，還有三款聯名 T-SHIRT、聯名球帽、聯名毛巾、聯名紀念球、 聯名紀念杯組及聯名貼紙組、扇子、L 夾等日常用品，快來購入讓全身行頭充滿阪神甲子園 及中信兄弟的黃色元素!

中信兄弟二軍總教練林威助及當家投手鄭凱文都為前阪神虎球員，曾於阪神甲子園球 場揮灑汗水，也讓中信兄弟與甲子園球場的結合更加緊密!「阪神甲子園球場日」結合甲子 園的青春熱血與日本職棒阪神虎隊傳統。兩天將有許多初登場的日系美食屋台，讓進場球 迷們大飽口福，8/24-8/25 來臺中洲際棒球場，一起來一趟夢想之地的棒球旅程吧!更多 訊息請上中信兄弟官方網站及粉絲專頁「兄弟 Fans Club」!