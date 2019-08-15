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魯伊將加盟快艇擔任首席助教　與瑞佛斯師徒聯手衝冠

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▲▼魯伊對進入季後賽十分有把握。（圖／達志影像／美聯社）

▲魯伊將要加入快艇擔任首席助教。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

今夏快艇可說是自由市場的大贏家之一，因為他們默默的搶下雷納德(Kawhi Leonard)以及喬治(Paul George)，瞬間成為奪冠大熱門，不過快艇的補強計畫還沒有停止，根據《紐約時報》名記者史丹(Marc Stein)報導，快艇現在有意將前騎士教頭魯伊(Tyronn Lue)簽下，擔任首席助教一職，為此提供球隊冠軍經驗。

快艇是今年休賽季補強最大的球隊，在搶下雷納德與喬治後，加上他們原有的陣容，從原先西區第8的位置，成為奪冠熱門之一，關注度與話題性也大幅增加，不過快艇的補強計畫仍未停止，史丹表示快艇已經聯絡了魯伊，邀請他擔任球隊首席助教，而雙方已經接近要達成協議。

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其實在今年湖人就有意找魯伊來擔任總教練，原先都已經要確定簽約，不過卻因為湖人只願意開給魯伊3年的合約，魯伊不滿只被當成是「詹皇專屬教練」對此雙方談判也因此破局。現在魯伊將要到洛杉磯擔任首席助教，這也可以說是師徒重逢，現年42歲的魯伊，在退休後曾在塞爾提克以及快艇擔任助教，而當時這2隊的教練就是瑞佛斯(Doc Rivers)，是直到2014賽季魯伊才去騎士擔任助教，後來升任總教練。

不論是作為球員還是總教練，魯伊都有著豐富的奪冠經驗，目前快艇就是要爭奪總冠軍，魯伊加盟後勢必可以帶給球員在奪冠的道路上許多幫助，快艇的教練團也將會更加強大。

▲▼瑞佛斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲老河流將再次與魯伊聯手。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA快艇魯伊
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