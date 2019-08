普侯斯敲生涯3167安　外國球員最多朗神擠到第3

▲普侯斯成為最多安外國球員。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

普侯斯(Albert Pujols)在對上海盜的比賽中,敲出生涯第3167支安打超越貝爾崔(Adrian Beltre),成為大聯盟史上最多安的外國球員。

貝爾崔從2018年6月起,便是繳出最多安打的外國球員。15日天使主場面對海盜的比賽中,4局下普侯斯咬中亞契(Chris Archer)的89英里滑球穿過一二壘手之間形成安打,不僅幫天使在這戰首開紀錄,更是他生涯第3167支安打,正式成為最多安打的外國出生球員。

39歲的普侯斯出生於多明尼加,19個球季共產出653支二壘安打,16支三壘安打以及651支全壘打。目前他的生涯打擊率剛好在3成,全壘打和打點都位居史上第5。

外國球員安打排行榜第2名的貝爾崔3166安,與普侯斯為多明尼加同胞;第3名則是3089安,來自日本的鈴木一朗;第4名為巴拿馬的名人堂球員卡羅(Rod Carew),一共敲出3053安打。

With that hit, Albert Pujols got the Halos on the board and now holds the top spot for most career hits for a player born outside the United States!! What a Milestone!!@Angels | @PujolsFive pic.twitter.com/co6XKahKhM