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普侯斯敲生涯3167安　外國球員最多朗神擠到第3

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▲普侯斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲普侯斯成為最多安外國球員。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

普侯斯(Albert Pujols)在對上海盜的比賽中，敲出生涯第3167支安打超越貝爾崔（Adrian Beltre），成為大聯盟史上最多安的外國球員。

貝爾崔從2018年6月起，便是繳出最多安打的外國球員。15日天使主場面對海盜的比賽中，4局下普侯斯咬中亞契（Chris Archer）的89英里滑球穿過一二壘手之間形成安打，不僅幫天使在這戰首開紀錄，更是他生涯第3167支安打，正式成為最多安打的外國出生球員。

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39歲的普侯斯出生於多明尼加，19個球季共產出653支二壘安打，16支三壘安打以及651支全壘打。目前他的生涯打擊率剛好在3成，全壘打和打點都位居史上第5。

外國球員安打排行榜第2名的貝爾崔3166安，與普侯斯為多明尼加同胞；第3名則是3089安，來自日本的鈴木一朗；第4名為巴拿馬的名人堂球員卡羅（Rod Carew），一共敲出3053安打。

關鍵字： 天使普侯斯
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