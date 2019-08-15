世籃賽／美國隊2場練習賽輸陪練隊22分　衛冕被看衰

▲美國隊一日2戰敗給陪練隊22分。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

距離世籃賽開打還有約2週的時間，各國都已經展開了熱身賽，而今年要挑戰3連霸的美國也在今日進行了一場比賽，不過美國隊是對決由發展聯盟以及海外球隊組成的陪練隊，但最終卻是由陪練隊以19分大勝，似乎也給美國男籃帶來一大警訊。

美國籃協在15日組了一支由發展聯盟、海外聯賽打球以及一些在NBA較少出賽機會的球員的陪練隊，並讓他們擔任美國隊的對手，原先應該是美國男籃可以輕鬆獲勝的比賽，但根據《紐約時報》名記者史丹透露，這場比賽是打10分鐘，最終這場比賽靶子隊卻以36比17的19分差大勝。

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另外根據湖人官網記者楚戴爾(Mike Trudell)指出，美國隊的5人分別是華克(Kemba Walker)、米歇爾(Donovan Mitchell)、巴斯恩(Harrison Barnes)、塔克(P.J. Tucker)、羅培茲(Brook Lopez)，都是美國男籃的主力球員。

在這項消息出來後，《The Athletic》記者阿米克(Sam Amick)也跟進指出，這是美國隊在一天內10分鐘的比賽第2次輸給了陪練隊，另一場是以3分差輸球。連2戰下來，美國隊一共輸給陪練隊22分，這也帶給美國男籃很大警訊。

今年美國隊在大量球星退出下，僅以二線球星以及年輕球員組成，這將導致他們的衛冕之路會非常艱辛，阿米克就表示接下來美國還要與西班牙打熱身賽，如果以這樣的狀態出賽，西班牙將毫無懸念取得勝利；本屆世籃賽美國分在E組，同組還有土耳其、捷克、日本，但預期小組出線還是不成問題。

▲美國男籃今年衛冕之路相當艱困。（圖／CFP）