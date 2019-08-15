運動雲

>

世籃賽／美國隊2場練習賽輸陪練隊22分　衛冕被看衰

ETtoday運動雲

▲世籃賽，美國隊。（圖／CFP）

▲美國隊一日2戰敗給陪練隊22分。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

距離世籃賽開打還有約2週的時間，各國都已經展開了熱身賽，而今年要挑戰3連霸的美國也在今日進行了一場比賽，不過美國隊是對決由發展聯盟以及海外球隊組成的陪練隊，但最終卻是由陪練隊以19分大勝，似乎也給美國男籃帶來一大警訊。

美國籃協在15日組了一支由發展聯盟、海外聯賽打球以及一些在NBA較少出賽機會的球員的陪練隊，並讓他們擔任美國隊的對手，原先應該是美國男籃可以輕鬆獲勝的比賽，但根據《紐約時報》名記者史丹透露，這場比賽是打10分鐘，最終這場比賽靶子隊卻以36比17的19分差大勝。

請繼續往下閱讀...

另外根據湖人官網記者楚戴爾(Mike Trudell)指出，美國隊的5人分別是華克(Kemba Walker)、米歇爾(Donovan Mitchell)、巴斯恩(Harrison Barnes)、塔克(P.J. Tucker)、羅培茲(Brook Lopez)，都是美國男籃的主力球員。

在這項消息出來後，《The Athletic》記者阿米克(Sam Amick)也跟進指出，這是美國隊在一天內10分鐘的比賽第2次輸給了陪練隊，另一場是以3分差輸球。連2戰下來，美國隊一共輸給陪練隊22分，這也帶給美國男籃很大警訊。

今年美國隊在大量球星退出下，僅以二線球星以及年輕球員組成，這將導致他們的衛冕之路會非常艱辛，阿米克就表示接下來美國還要與西班牙打熱身賽，如果以這樣的狀態出賽，西班牙將毫無懸念取得勝利；本屆世籃賽美國分在E組，同組還有土耳其、捷克、日本，但預期小組出線還是不成問題。

▲世籃賽，美國隊。（圖／CFP）

▲美國男籃今年衛冕之路相當艱困。（圖／CFP）

關鍵字： 世籃賽美國隊
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

推薦閱讀

中職／引退賽安打送彭政閔得分　王光輝：我還被罰錢

影／台灣富豪蔡崇信獨資收購籃網 　23.5億美元史上最高

中職／陳俊秀私事請假　暫時脫離比賽戰線

中職／雙響砲拚單季4位20轟　陳子豪：狀況比去年穩定

中職／林桀晨雙重身分加入味全龍　林琨瀚：決定就去衝

中職／高國慶現身彭政閔花蓮最終戰儀式　球迷大喊對決

中職／味全龍再補3新秀　自主培訓網羅彭政閔外甥

中職／彭政閔菜鳥年看不出來　王光輝排他守外野卻被罵

Eleven Sports考慮退出有線頻道　球迷恐看不到中職

世羽賽／戴資穎奪冠指數唯一五顆星　陸媒評是女單最大熱門

熱門新聞

中職／引退賽安打送彭政閔得分　王光輝：我還被罰錢

影／台灣富豪蔡崇信獨資收購籃網 　23.5億美元史上最高

中職／陳俊秀私事請假　暫時脫離比賽戰線

中職／雙響砲拚單季4位20轟　陳子豪：狀況比去年穩定

中職／林桀晨雙重身分加入味全龍　林琨瀚：決定就去衝

中職／高國慶現身彭政閔花蓮最終戰儀式　球迷大喊對決

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2曝魯伊將加入快艇擔任首席助教

3普侯斯敲生涯3167安外國球員最多

4馬琳9月超級100賽越南公開賽復出

5陳偉殷將追平最差紀錄　日球迷：回來吧

熱門新聞

1引退賽送彭政閔得分　王光輝還被罰錢

2台灣商人蔡崇信收購籃網剩餘股份

3陳俊秀私事請假　暫脫離比賽戰線

4雙響砲拚20轟　陳子豪：狀況穩定

5林桀晨雙身分入味全　林琨瀚：衝

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30周年08/06~08/11精彩投打(打者篇)

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

中華職棒30周年08/06~08/11精彩投打(打者篇)

彭政閔在合庫很活潑　許順益：他是我的兄弟

中華職棒30年_宣傳片

女乘客情緒不穩...搭高鐵爆哭1小時 暖心服務員「雙膝跪地」安撫幫擦淚

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366