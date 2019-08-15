辛辛那提女網／謝淑薇1日2勝　下輪對球后大坂直美

▲謝淑薇單雙打都晉級。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

台灣一姐謝淑薇在辛辛那提女網賽32強，以7比6(9)、6比3擊敗世界排名70的美國會外選手布雷迪(Jennifer Brady)晉級16強，下一輪將再次對決球后大坂直美。而她與捷克搭檔史翠可娃(Barbora Strycova)的女雙也順利取勝。

首盤布雷迪狂炸6個ACE，第1局就突破謝淑薇發球局，但來到第10局謝淑薇驚險化解3個盤末點終於回破。進入搶7後，謝淑薇面對3個盤末點持續展現驚人韌性全都化解，並且在9比9連下2分，於第3個盤末點拿下7比6(9)奪首盤。

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次盤謝淑薇狀況不錯一發得分率也有88%，雖然首局4個破發點被化解，但兩人一路保發僵持，謝淑薇在第7和第9局連續破發，7比6(9)、6比3獲勝。

16強的對手，將是過去曾4次交手拿下3勝的球后大坂直美，其中有3次對決出現在今年。今年大坂直美在澳網和斯圖加特女網賽取勝，謝淑薇則是在邁阿密女網賽苦戰3盤復仇。

雙打方面，謝淑薇和史翠可娃在比賽中兩盤都是先被破發，接著兩次打破對手發球局。最後以6比4、6比3擊敗愛沙尼亞選手康塔薇特(Anett Kontaveit)，和希臘的莎卡立（Maria Sakkari）挺進8強。