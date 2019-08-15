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ELEVEN SPORTS全台獨家轉播 　9月世排賽與世田賽

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▲▼ELEVEN SPORTS全台獨家轉播 　FIVB世界盃與世田賽 。（圖／ELEVEN SPORTS提供）

▲楊俊瀚。（圖／ELEVEN SPORTS提供，下同）

體育中心／綜合報導

「新世代體育頻道」ELEVEN SPORTS深耕台灣市場，努力豐富家族頻道內容，ELEVEN SPORTS 獨家取得九月點燃戰火的FIVB世界盃排球賽和IAAF世界田徑錦標賽的轉播權，帶給體育迷們滿滿的運動饗宴。

世界排壇三大賽之一的FIVB世界盃排球賽，四年一度的排球盛會將在日本舉行，首先登場的女子組9月14日至 29日率先登場，這次根據國際排名積分共有12支參賽球隊。

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▼大陸女排。

▲▼ELEVEN SPORTS全台獨家轉播 　FIVB世界盃與世田賽 。（圖／ELEVEN SPORTS提供）

除了東道主日本隊和2018年女排世錦賽新科冠軍塞爾維亞隊直接獲得參賽權，另外，歐洲的俄羅斯隊和荷蘭隊、亞洲的中國隊和韓國隊、南美洲的巴西隊和阿根廷隊、北美洲和中美洲的美國隊和多米尼加隊，非洲的喀麥隆隊和肯亞隊，各大洲排名前兩名的球隊都將在日本較勁廝殺。

FIVB世界盃排球賽，賽制採單循環，雖然這一次不再作為奧運會資格賽，但世界盃賽事的國際積分很有價值，對球隊未來在國際大賽乃至奧運會的分組同樣重要。

而男子組賽程將在10月1日至15日熱血開戰，12支參賽隊伍分別為地主隊日本、波蘭、伊朗、澳大利亞、埃及、突尼西亞、義大利、俄羅斯、美國、加拿大、巴西、阿根廷。上屆冠軍美國，奧運冠軍巴西及世錦賽二連霸的波蘭又將在FIVB世界盃碰頭，為了名譽而戰比賽精采可期！

▼巴西女排。

▲▼ELEVEN SPORTS全台獨家轉播 　FIVB世界盃與世田賽 。（圖／ELEVEN SPORTS提供）

被認為是日本排球的希望木村紗織的接班人「古賀紗理那」，將跟日本女排主帥中田久美、隊長岩阪名奈、黑厚愛、石井優希一同為日本搶下冠軍，日本男排中被譽為像明星般選手的柳田將洋也在日本男排國家隊名單中。

兩年一屆的田徑盛會IAAF世界田徑錦標賽也將於9月27日火熱舉行，台灣健兒能否繳出佳績更是值得關注！台灣首位獲得東京奧運門票的田徑選手「標槍男神」鄭兆村去年在IAAF洲際盃拿下銀牌，期待今年也能奪下佳績；「台灣最速男」楊俊瀚在今年大專運動會上奪得四連霸，傷癒回歸的他要力拚本季最佳成績，取得奧運資格；跨欄好手陳奎儒也在台灣國際田徑公開賽中以生涯最佳的13秒34摘金，並誓言要再次推進自己的紀錄以前進東奧！

賽事轉播資訊：

FIVB世界盃排球賽女子組9月14日至 29日

IAAF世界田徑錦標賽9月27日

FIVB世界盃排球賽男子組10月1日至15日

▼鄭兆村。

▲▼ELEVEN SPORTS全台獨家轉播 　FIVB世界盃與世田賽 。（圖／ELEVEN SPORTS提供）

關鍵字： ELEVEN SPORTSFIVB世田賽
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