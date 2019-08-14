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中職／高國慶現身彭政閔花蓮最終戰儀式　球迷大喊對決

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▲彭政閔花蓮最終戰儀式。（圖／記者歐建智攝）

▲彭政閔花蓮最終戰儀式。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／花蓮報導

中信兄弟彭政閔今天（14日）職棒生涯花蓮最後一戰，賽後感性帶著感恩告別花蓮，統一獅高國慶也來插一腳，球迷高喊：「對決！」彭政閔笑著說：「我們留一點飯給後輩吃。」

彭政閔今天在花蓮最終戰，單場打出3支安打，生涯在花蓮出賽30場，100打數打出32支安打、8支全壘打、1支三壘安打、4支二壘安打、22打點、25得分、20次四死球、22次三振 ，平均打擊率3成20，保持在花蓮最多全壘打、最多得分及最多四死球紀錄，安打王則是第2名。

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▲彭政閔花蓮最終戰儀式。（圖／記者歐建智攝）

▲彭政閔花蓮最終戰儀式。（圖／記者歐建智攝）

花蓮賽後彭政閔出場感謝球迷，球迷來自高雄、台中、台北、花蓮等地，有一位球迷從左外野大喊「彭政閔」，引起彭政閔注意，有一對球迷感謝彭政閔救了他們的婚姻，兩人一起進場看球，一起舉手感謝彭政閔。

當彭政閔要說感言時，看見統一獅高國慶站在三壘休息區，大叫「高國慶」，球迷因此呼喊高國慶，高國慶走出休息室來到場中，與彭政閔握手、擁抱。

▲彭政閔花蓮最終戰儀式。（圖／記者歐建智攝）

▲彭政閔花蓮最終戰儀式。（圖／記者歐建智攝）

高國慶說：「彭政閔是美和大他一屆的學長，兩人在美和一起5年，他被我欺負5年，一位學長被學弟欺負5年，可見他真的是好人。」彭政閔笑我說：「是我在讓你。」高國慶說：「彭政閔現在要退休真的太早了，但我尊重他的決定。」

當高國慶講完走離開，球迷大喊：「對決。」他說：「我在洲際球場投球時，看到彭政閔手很癢的樣子，很想上場投球。」彭政閔笑著說：「沒有手套及球棒無法對決，而且我們留一點飯給後輩吃。」

彭政閔最後感謝到場看球的前兄弟象總教練王光輝，提到2004年6月26日的王光輝引退賽，彭政閔感謝來自各地球迷支持，送簽名球時更是首度把球丟到外野看台。

▲彭政閔花蓮最終戰儀式。（圖／記者歐建智攝）

▲彭政閔花蓮最終戰儀式。（圖／記者歐建智攝）

關鍵字： 中華職棒
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