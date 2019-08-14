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金門「國標舞小王子」張丞羲　心中有棒球魂

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▲張丞羲，金門中正出征菊島盃。（圖／記者楊舒帆攝）

▲金門中正張丞羲。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／金門報導

金門中正國小14日將出征澎湖參加菊島盃少棒邀請賽，陣中張丞羲文武雙全，才剛拿下國標舞比賽第一名，馬上又變身棒球員要去場上與對手較量。

金門三級棒球一條龍發展，常常一起訓練，國小年齡層分佈也很廣，從一年級到六年級都有，目前全隊約24人，金門棒球推手金門農工總教練黃國偉表示，「最理想是希望有4支少棒隊。」

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黃國偉為了尋覓棒球隊人才，路上經過田徑場都會觀望，看是否有人正在玩傳接球，他也透露其實現在隊上球員就很多彩多藝，有練跆拳道也有練羽球的，最特別的是張丞羲還兼修國標舞。

張丞羲本來跟著哥哥一起練國標舞，但後來跟著朋友一起打棒球，就愛上棒球這項運動，曾被媽媽反對，因為打棒球後皮膚曬得太黑，但他仍堅持打棒球。張丞羲說，「比較喜歡打棒球，國標舞跳膩了不想跳。」

張丞羲日前才剛結束國標舞比賽拿第一名，但最喜歡當投手的張丞羲，不想放棄棒球，即將出征菊島盃，他的目標是和隊友一起拿冠軍。金門中正出征菊島盃前，也先到壘球場一旁關注全球人壽幫國中、高中舉辦的訓練營，看見學長們接受專業訓練也相當有興趣，看得津津有味。

▲張丞羲，金門中正出征菊島盃。（圖／記者楊舒帆攝）
▲金門中正出征菊島盃。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 菊島盃國標舞張丞羲
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