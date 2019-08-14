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金門太武盃乙組擴大至11隊參賽　金們、馬祖賽前棒球營進補

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▲文化大學陳偉濠指導金門球員。（圖／甘霖廣告提供）

▲文化大學陳偉濠指導金門球員。（圖／甘霖廣告提供）

記者楊舒帆／金門報導

金門第二屆太武盃高中乙組棒球邀請賽將於下週開打，今年擴大舉辦共11校參加，在開打前金門農工與馬祖高中先參加全球人壽所贊助的離島棒球營，再迎戰各隊。

金門農工總教練黃國偉透露，「當初是因為屏東高工想安排來金門友誼賽，還找東港海事一起來，我想說已經有3隊了，再找一隊認識的協志工商，一起辦正式的比賽。」

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首屆賽事成效不錯，為期3天的賽事，4隊各打4場比賽，由協志工商奪冠，還設有個人獎項，這項賽事透過臉書粉絲團曝光，讓更多社團球隊有興趣，因此今年第二屆擴大至11隊參賽。馬祖高中也將首度參加這項賽事，藉由全球人壽贊助，提前到金門，一起參加棒球訓練營，接受文化大學總教練廖敏雄的指導，增進技術。

▲文化大學陳偉濠指導金門球員。（圖／甘霖廣告提供）

▲金門球員暖身。（圖／甘霖廣告提供）

每年黑豹旗全國青棒賽給社團很大的動力，各區域也會舉辦邀請賽為黑豹旗暖身，黃國偉說，「很多球員以前在全國軟式聯賽打完就休息，增加黑豹旗，讓球員有第二個目標，會不間斷地練習，面對木棒組球隊，也會希望拉近距離。」

金門地區藉由科班教練進駐，讓三級棒球發展更完整，目前高中有14位球員，國中有22位，少棒有24位。黃國偉說，「這一兩年內有增加專業訓練，希望球員多利用時間來練習，這兩年成績是不錯，希望學生的態度能持續下去，能夠花更多時間在球場，不過之後也要花心思在課業上。」

全球人壽贊助後，離島高中棒球越來越進步，實力也各有所成長，黃國偉說，「雖然與馬祖交流也不多，常常是在正式比賽才見面，不過其實兩隊像兄弟，教練都很熟。」

▲金門離島棒球營，文化總教練廖敏雄。（圖／記者楊舒帆攝）

▲金門離島棒球營，文化總教練廖敏雄帶領喊口號。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 全球人壽金門棒球營廖敏雄黃國偉
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