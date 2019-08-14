全球人壽連3年辦離島棒球營　盼為離島爭一口氣

▲全球人壽助理副總經理蕭乃心（左二）贊助球具。（圖／甘霖廣告提供）

記者楊舒帆／金門報導

「我的棒球夢」離島訓練營14日在金門開訓，全球人壽連續4年贊助離島棒球隊，不只球具上的協助，也利用每年邀請大專冠軍級的總教練到離島指導球技，全球人壽助理副總經理蕭乃心也到場支持，看到球員們成長也讓她很感動。

透過黑豹旗讓各縣市高中社團蓬勃發展，離島地區學校紛紛組成棒球隊，去年全球人壽開始贊助馬祖高中，也在6月份舉辦棒球營，由國家隊總教練郭李建夫領軍指導，3個月後馬祖高中就在黑豹旗擊敗淡水商工，拿下成軍5年、參賽第4年的隊史首勝，讓公車司機教頭鄭新勇都哽咽地說，「你們很厲害。」他也很感謝全球人壽等各界的協助。

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看到贊助球隊在黑豹旗有好表現，蕭乃心表示，「不管是離島哪個學校，資源有限，沒有辦法經常與其他學校交流對打。他們參加黑豹旗，跟各隊交流，而且有好成果，還能增加自信心。」

今年是全球人壽贊助馬祖棒球隊第2年，助理副總經理蕭乃心表示，「我們發現偏鄉跟離島棒球資源有限，前兩年贊助澎湖馬公高中，後兩年贊助馬祖高中，尤其是馬祖棒球隊，我們實際到當地看到他們沒有正式的棒球場，硬體設備也有限，所以希望能發揮企業力量，讓他們能圓棒球夢。」

全球人壽主辦第三次「我的棒球夢」離島訓練營，前2年分別在澎湖、馬祖舉辦，今年移師到金門，邀請文化大學總教練廖敏雄繼前年後第二度參與，帶領助教團，包含投手李承風、捕手蔣少宏、內野手陳偉濠，他們各司其職指導金門當地的金門農工、金城國中以及馬祖棒球隊。

今年棒球營選定「爭氣」為主題口號，期許球員們為離島棒球爭一口氣，蕭乃心表示，「廖敏雄教練很用心，讓球員們能在棒球營學到基礎訓練。棒球活動主要是開心打棒球，輸贏都會有，但訓練程中，球員們像家人互相支持，有很好的學習經驗，對他們也會有很大的幫助。」

▲全球人壽助理副總經理蕭乃心（中）贊助球具。（圖／記者楊舒帆攝）