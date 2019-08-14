亞冠盃／張伯維轟20分領軍　富邦勇士100比46大勝晉8強

▲富邦勇士張伯維轟20分，幫助球隊晉級亞冠盃8強。（圖／取自亞冠盃粉專）

記者杜奕君／綜合報導

富邦勇士在本屆亞冠盃資格賽14日遭遇新加坡冠軍隊SAFSA，只要贏球就能確定晉級8強會內賽，在日前剛剛完成續約的射手張伯維轟下20分，林秉聖也貢獻16分、5助攻帶動下，全隊12人上場11人有得分紀錄，最終富邦100比46大勝，確定取得本屆亞冠盃8強晉級門票。

此次亞冠盃資格賽，富邦勇士必須在「4取2」賽制取得2勝，才能取得晉級8強資格，繼首戰100比56擊敗印度Punjab Police後，富邦14日面對星國SAFSA，依舊展現強勢進攻火力，全隊12人上場11人有得分紀錄，射手張伯維拿下全隊最高20分，前來測試的林秉聖也進帳16分、5助攻，加上張宗憲及新洋將路易斯各拿11分，最終以54分之差狂勝，強勢取得晉級。

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▲張宗憲此戰也貢獻11分。（圖／取自亞冠盃粉專）

富邦贏球確定取得晉級亞冠盃8強資格後，15日還將對上此次資格賽實力最強對手泰國曼谷高科技。

另外，富邦此戰雖然大勝，但陣中另一位射手劉韋辰因眼角裂傷送醫，也讓富邦又少了一名可用之兵。

▲小將林秉聖連兩戰展現火燙進攻手感。（圖／取自亞冠盃粉專）