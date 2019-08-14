世羽賽／戴資穎奪冠指數唯一五顆星　陸媒評是女單最大熱門

▲戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽19日將於瑞士登場，台將在五單項都有選手出賽，其中暫退位世界球后的戴資穎，本屆力拼晉級四強拼牌。而戴資穎在女單項目中，也被陸媒評選為是奪冠的第一熱門人選，不過本屆世錦賽也將會是他目前還未拿過「大賽冠軍」要突破的一環。

戴資穎在今年超級1000賽印尼公開賽無緣四強，7月底確定長達137周的球后寶座退位，不過締造女單在位最久球后的紀錄，目前暫居第二的戴資穎，先要力拼的就是世錦賽，過去五度參賽最佳成績都在8強止步，今年也要力拼突破過往最佳。

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戴資穎去年橫掃巡迴賽冠軍以及亞運金牌，不過目前還未在奧運、世錦賽、羽球年終賽中有獎牌進帳，因此對於力拚明年東京奧運的他來說，世錦賽將會是重要一戰。中國湖南電視台《先鋒乒羽》評選世錦賽奪冠熱門人選，仍認為戴資穎是奪冠大熱門。

戴資穎在該評選中唯一獲得五顆星的大熱門，「打法鬼靈精怪的戴資穎一直都是冠軍最強而有力的競爭者，他世界球后在位時間也最長，不過戴資穎目前還未有大賽冠軍，因此也是他備受討論之處。」去年世錦賽8強不敵大陸何冰嬌，今年則是以第二種子的身份參戰。

該內容也指出，「不過不管誰遇到戴資穎，都會十分頭疼。」而其他女將包括現任球后日本山口茜、印度辛度（pusarla v. sindhu）、大陸陳雨菲的奪冠指數則都是四顆星。戴資穎本屆世錦賽首輪輪空，次輪對手將對上德國李怡逢（Yvonne Li）和印尼菲特里亞尼（Fitriani Fitriani）交手後的勝方。

由於世界羽聯（BWF）誤植遭禁藥的女單選手名字，導致女單籤表重抽關係，戴資穎16強有機會先碰上大陸蔡炎炎，順利晉級之後，很可能提前在4強碰上陳雨菲，也讓大陸網友哀嚎。