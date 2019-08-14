夏聯／不再只是學弟　郭昭男挺身扛裕隆換血重任

▲裕隆郭昭男希望自己能接班成長。（圖／DLIVE提供）

記者杜奕君／新北報導

SBL第17季對老牌勁旅裕隆來說，將是改朝換代的重要時刻，不僅SBL的16朝元老周士淵退役轉任教練，球隊主控林韋翰也轉往CBA聯賽發展，也讓裕隆進入中生代接班狀況。14日在夏季聯賽繳出21分、6籃板、3助攻、3抄截表現的郭昭男就說，「心態上不能再認為自己是學弟，要讓自己長大好好把握機會。」

裕隆14日在DLIVE夏季聯賽遭遇苦戰，面對UBA上屆冠軍健行科大的快狠準打法，一路陷入苦戰，最終才以81比79險勝。此戰除了李德威24分、19籃板、5助攻禁區制霸外，郭昭男單場21分、6籃板、3助攻、3抄截也是關鍵之一。

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賽後直喊健行小將們速度有夠快，郭昭男透露「這季看到很多新人來球隊測試練習，突然發現自己和年輕球員已經有段年齡差距，不能再把自己當學弟看，要學著長大些了。」

「教練願意給我舞台，我就必須把握！但我不會給自己太大壓力，以前自己會得失心很重，但現在我知道只要把練習的成果拿出來，如果做得不好，那就再練就對了。」郭昭男說道。

▲李德威 14日面對健行科大之戰成為贏球重要功臣。（圖／DLIVE提供）