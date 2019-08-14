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日職／王柏融第4打席二壘滾！8局火腿4比8羅德

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▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰首賽,日本火腿鬥士,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／綜合報導

日本火腿14日在東京巨蛋迎戰羅德，先前因觸身球休息3場的王柏融，此役重返先發打線，擔任第六棒指定打擊，希望能夠幫助日本火腿中止近期一波7連敗。不過王柏融連續4打席沒貢獻，8局火腿4比8落後。

1局上羅德打線面對火腿先發投手吉田輝星，開路先鋒荻野貴司敲出首局首打席全壘打，馬汀（Leonys Martín）選到保送後，鈴木大地再補上一發2分砲，首局羅德就取得3比0領先。

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1局下，火腿第一棒西川遙輝選到四壞保送，大田泰示補上一壘安打，不過隨後的近藤健介、清宮幸太郎接連被解決，渡邊諒選到四壞保送形成滿壘，王柏融游擊後方飛球遭接殺。

2局上，1出局田村龍弘敲出安打，荻野貴司轟出2分砲，連2打席開轟，讓羅德擴大領先來到5分。3局上鈴木大地敲出安打，1出局後角中勝也敲安打，萊亞德（Brandon Laird）補上安打，攻下1分，中村奨吾安打，讓羅德攻佔滿壘，田村龍弘二壘滾地球，送回三壘上的角中勝也。

4局下無人出局一壘有人，王柏融打出中外野飛球遭接殺。6局下1出局後清宮幸太郎選到保送，渡邉諒敲出安打，王柏融游擊上方飛球遭接殺，清水優心補上二壘安打，幫助火腿打破鴨蛋。

羅德洋砲馬汀7局上對火腿第3任投手西村天裕開轟，7局下2出局時，火腿大田泰示也敲出陽春砲追回1分。

8局上王柏融率先上場打擊，面對唐川侑己敲出二壘滾地球。清水優心敲出安打，田中賢介二壘安打，二三壘有人時，谷口雄也安打，火腿追回1分，西川遥輝安打再攻1分。

關鍵字： 日職北海道火腿王柏融
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