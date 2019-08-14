中職／林安可連3場2安　劉育辰：仍在運用天生協調打球

▲統一獅隊林安可。（圖／統一球團提供）

記者歐建智／花連報導

統一獅林安可在14日比賽首打席再全壘打，連續3場比賽打擊都有好表現，統一獅總教練劉育辰表示，林安可目前還是再用自己的天生協調性打球，很像陳傑憲但比陳傑憲更野，球隊最快在秋訓才會讓林安可進行投球訓練。

林安可是統一獅在今年選秀第一輪指名的投手二刀流球員，今年先以外野手出發，他在8月10日首度升上一軍出賽，擔任2棒右外野，沒有敲出安打，8月11日生涯第2戰，2局下打出二壘內野安打是生涯首支安打，5局下打出左外野3分全壘打，職棒首轟、首打點，而且單場2支安打。

請繼續往下閱讀...

13日單場打出3支安打，首度有猛打賞表現，3局下打出中外野二壘安打，打回該場比賽統一獅第1分，5局上再打出右外野安打，7局上再打出二壘安打。

他在14日1局上打出全壘打，生涯第2轟，3局上再打出二壘內野安打，連續3場有2支安打以上表現、連續3場出賽有長打。

統一獅總教練劉育辰表示，高中就開始觀察林安可，不論是打擊或投球，目前林安可是運用自己天生的手眼協調性在打球，未來要再經過打擊的核心訓練，可以運用全身的力量擊球，打擊會更穩定，而且目前投手並不熟悉他，未來會有針對性的投球。

劉育辰表示，林安可的打擊型態很像陳傑憲，但還要再野性一點，沒有蘇智傑的爆發力。

林安可今年都會擔任右外野手，何時會讓他進行投球訓練，劉育辰表示，最快是今年秋訓，或是明年春訓，讓他去投球，視狀況投打二刀流，明年會是統一獅主要戰力。