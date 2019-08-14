夏聯／林力仁末節7分打添保險　裕隆險勝健行

▲林力仁。（圖／資料照／DLIVE提供）



記者洪偵源／新北報導

裕隆夏季聯賽以81比79險勝健行科大，全場約有3節半的時間落後給對手，有賴老經驗的林力仁關鍵時刻跳出來，獨自連拿7分穩住陣腳，也把球隊目前的狀況凸顯出來。

裕隆執行教練李啟億直言，球員在心態上，沒有很想跟對手競爭，下半場提醒過球員，才有所調整，林力仁透露，李啟億直接說重話，「他說我們領薪水，人家沒領薪水打成這樣子。」

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第四節裕隆追成71比71，並由郭昭男在倒數2分53秒打進超前分，接著林力仁三分命中，跟著又連拿4分，一舉將差距拉開到7分，倒數14秒高承恩三分球追到81比79，但時間與球權都在裕隆手上。

李啟億指出，關鍵時刻、比分接近時，也反映出職業與學生球隊的不同，「他們會比較急，相對的我們會比較成熟，才會有截然不同的表現。」

林力仁前一場拿下29分，此戰原本要休息，不過戰況緊張，教練讓他上場帶領年輕球員，「運氣好投進那球，這場對年輕球員來說蠻可惜的。」

同時林力仁提到，因為周士淵轉教練，加上仰賴的控衛林韋翰離隊，新加入的控衛在測試階段，而且球隊很久沒比賽，周柏臣等一些球員也沒打，其實上來都綁手綁腳。

「我也因為在球季結束後肩膀受傷，很久沒出賽，所以我上場的意願很高。」林力仁苦笑說，原本暑假還會找隊伍打菜市場盃當個人調整，這一傷也沒得打，希望透過夏季聯賽以戰養戰。