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中職／彭政閔菜鳥年看不出來　王光輝排他守外野卻被罵

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▲▼職棒傳奇明星OB賽,兄弟象對統一獅,王光輝。（圖／記者季相儒攝）

▲王光輝。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／花蓮報導

中信兄弟彭政閔今天（14日）球員生涯在花蓮最後一場比賽，前兄弟象總教練王光輝表示，彭政閔第一年進來時根本看不出來，在三劍客時期的沈穩特質成為球隊領袖，但也有幾次生氣且情緒亢奮的時，如今的成就高出自己太多了。

王光輝在2000年到2004年球員兼任兄弟象教練，2004年到2006年專任打擊教練，2007年到2009年5月3日擔任兄弟象總教練，之後轉任二軍總教練、二軍打擊教練，在2010年年底離開兄弟象。

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彭政閔在2001年加入兄弟象，王光輝說：「那時候根本看不出來彭政閔有這樣的成就，剛進來上半季，恰恰跟我說，想要上場打擊，我跟他說，想要打擊先要有守備位置，當時一壘手是蔡豐安，於是安排他去守右外野，結果第1場守右外野就失誤輸球。」

王光輝說：「輸球後我被領隊罵了一頓，怎麼排彭政閔去守右外野，這件事好像還沒跟恰恰說，但恰恰在右外野愈守愈好，打擊也有發揮，之後蔡豐安離隊之後，他就去守一壘。」

當時兄弟象有陳致遠、彭政閔及蔡豐安「三劍客」，王光輝表示，要培育二代象的接班領導人，陳致遠剛進職棒時比彭政閔還要有人氣，但彭政閔個性沉穩，慢慢變成球隊的領袖。

彭政閔看似個性沉穩，但也有情緒不穩及亢奮時，那一年打電箱手受傷事件，王光輝表示，恰恰那時候有著很大的壓力，那個只是一個爆發點，當時很怕就此就走下坡，但並沒有，如果沒有那一次受傷，恰恰的成就可能不是只有如此，但也可能因那一次受傷，才讓恰恰有如今的成就。

王光輝還想起一段往事，「有一次比賽時，彭政閔被保意保送滿壘，我在他後面打出再見安打贏球，賽後彭政閔情緒十分激動，因為我幫他報仇了」。

關鍵字： 中華職棒
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