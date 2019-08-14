馬大偉解盤／小熊@費城人　「拆」莊買小熊

▲諾拉（Aaron Nola）。（圖／達志影像／美聯社）

馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）。

台灣運彩美國職棒大聯盟8月15日由芝加哥小熊作客費城費城人，目前運彩盤口開出費城人讓分、大小8.5分。

先發投手分析

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費城人先發諾拉(Aaron Nola)算是球隊王牌，目前防禦率3.67、10勝都在球隊排第1，本季先發1場對小熊，5.1局4安掉了3分。

小熊漢默斯(Cole Hamels)則是首度回老東家出賽，曾算費城人王牌的他，本季防禦率3.07。漢默斯客場防禦率3.97，略高於平均，今年曾在主場對過費城人1次，4局掉了3分。

莊家思維分析

費城人拿下系列賽首勝，目前美棒專業指標的國際莊家Pinnacle.com開出本場費城人賠率為1.88，認為費城人勝率約53%，算是正常盤。

今日推薦 : 「拆」莊，買小熊不讓分。

今日選擇「拆」莊理由 :

漢默斯回前主場，以他在費城人的豐功偉績，球迷應該都是正面回應，特殊場合的比賽，我才會考慮類似動機的因素，腎上腺素的分泌應該足以讓漢默斯交出優質表現，費城人的諾拉生涯投小熊都投不好防禦率5.11，這場走正常分析路線，推薦小熊不讓分過盤。

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