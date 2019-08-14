中職／引退賽安打送彭政閔得分　王光輝：我還被罰錢

▲前兄弟象總教練王光輝。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／花蓮報導

中信兄弟彭政閔今天（14日）在打球員生涯在花蓮最後一場比賽，前兄弟象總教練王光輝在2004年6月26日於花蓮球場舉辦引退賽，他回憶表示，當年引退賽打出勝利打點安打，就是彭政閔跑回來得分，如果今天彭政閔把王威晨送回來得分，一切就圓滿了。

王光輝球員生涯引退賽2004年6月26日在花蓮球場舉辦，今天是彭政閔當球員最後一次在花蓮比賽，加上王威晨回花蓮比賽，王光輝說：「說什麼今天一定要來，他在2004年引退之後，第一次到花蓮球場看中職例行賽。」

請繼續往下閱讀...

回憶起那一年的引退賽，王光輝表示，「當年王威晨才11歲國中一年級，引退賽賽前還是王爸爸上去跳舞，當年王爸爸看我打球，今天已經80歲的王爺爺看孫子王威晨比賽。」

談起引退賽的過程，王光輝表示，本來都是擔任代打，引退賽才擔任先發，第1個打席沒有安打，第2個打席時彭政閔在一壘，打出右外野飛球應該會是界外球，但球被風吹進場內變成安打，彭政閔從一壘跑回本壘得到超前分。

王光輝表示，「那一球右外野手傳回本壘，還傳得太高了，結果我停在一壘沒有往二壘跑，之後比賽檢討後，我沒有跑二壘還被罰錢。」

他表示，「我的引退賽把彭政閔送回來得分，今天彭政閔引退賽，如果把王威晨送回來得分，一切真的就圓滿了。」