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世籃賽／八村壘狂轟紐西蘭35分　活塞主帥力讚他能適應NBA

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▲八村壘。（圖／達志影像／美聯社）

▲八村壘。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

亞洲強權日本13日在世籃賽熱身賽中，靠著混血前鋒八村壘狂轟紐西蘭35分，率隊以99比89收下勝利，剛好在場觀賽的活塞主帥凱西(Dwane Casey)賽後力讚，認為他的身體條件完全可以適應NBA，也相當期待他日後的表現。

日本今年在資格賽上，原先已經快要看不到世界盃的大門，結果在召回被巫師以第9順位選進的八村壘以及新歸化洋將費茲卡斯(Nick Fazekas)回歸的帶領下，不僅擊敗了澳洲不敗金身，更連勝8場最終拿下世界盃的門票。

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在最後備戰階段，日本對上紐西蘭的熱身賽中，八村壘立刻展現身手，全場僅出戰27分鐘，就17投13中轟下35分、5籃板、3助攻，率隊拿下勝利，凱西看完後大力讚賞認為日本擁有這樣一名新秀，是非常棒的事情。

「我覺得他會是一名出色的球員。」凱西肯定八村壘，認為他的身體條件完全可以適應NBA高強度的對抗，「我看到他也在努力提升三分線的能力，這在NBA是非常需要的，他非常努力。」

今年日本分在E組，同組的有美國、土耳其、捷克，是死亡之組，若日本要出線，勢必要發揮更優異的表現才有機會取得小組前2晉級。

▲暴龍主帥凱西Dwane Casey。（圖／達志影像／美聯社）

▲活塞主帥凱西。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 世籃賽八村壘紐西蘭活塞主帥NBA
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