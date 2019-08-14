夏聯／轉戰璞園再出發　溫立煌盼成中華隊「固定咖」

▲溫立煌希望未來能朝中華男籃固定班底邁進。（圖／DLIVE提供）

記者杜奕君／新北報導

在達欣宣布退出SBL戰場後，一度擔心陷入「無球可打」狀況，但溫立煌先是入選瓊斯盃中華男籃1隊國手，隨後也確定加盟新東家璞園。在14日夏季聯賽對上Footer聯隊之戰，溫立煌繳出9分、5籃板、1阻攻成績，他也發下豪語，希望未來能朝中華男籃固定班底之目標來邁進。

夏季聯賽首戰敗北後，璞園14日面對Footer聯隊之戰總算上緊發條，在全隊4人得分上雙情況下，最終100比85拿下本屆DLIVE夏聯首勝。

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瓊斯盃結束後正式加入璞園的溫立煌，此戰上場20分鐘也貢獻9分、5籃板、1阻攻，談到在新環境重新出發，溫立煌笑說，「感覺很像坐雲霄飛車，當初達欣退出後，我一度很害怕無球可打，沒想到帕克教練先是將我選進中華隊，之後又獲得了加盟璞園機會，感覺自己的努力總算有被看見。」

「目前融入璞園體系算是還不錯，當然還有很多需要學習，早我一步加盟的施顏宗也幫了我很多，畢竟我們從高中、大學到達欣都同隊，現在來到璞園又是隊友，他也提點了我很多。」

溫立煌也提到，「在璞園，麥班達教練也和我聊過，希望我為球隊帶來更多能量，這邊也會要求我多打點4號位置，和達欣專職5號位置有些不同，但多點位置變化也多點靈活性，我相信對我絕對是好事。」

對於未來的籃球路，溫立煌也有自身期許，「今年我也首次入選了中華男籃1隊，未來希望自己能站穩國家隊腳步，要以成為固定班底為目標來邁進。」

▲溫立煌轉戰璞園融入狀況不錯。（圖／DLIVE提供）