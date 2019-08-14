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28歲左投奪生涯首勝　不到24小時被洋基DFA

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記者潘泓鈺／綜合報導

昨天才拿下生涯大聯盟首勝，28歲左投曼提皮利（Joe Mantiply）卻在14日被洋基宣布DFA，在表現不俗的菜鳥羅艾西加（Jonathan Loaisiga）傷癒歸隊後，曼提皮利就跟著卡馬利納（Daniel Camarena）一同面臨失業危機。

洋基本季做出的唯一季中交易，利用現金向紅人換來曼提皮利，不過他來到紐約後是被分配到3A。昨天的雙重賽前洋基將他升上大聯盟，並且在晚場登板，接替1.1局的開場投手格林（Chad Green）。

曼提皮利3局被首名打者擊出三壘安，1出局路易茲（Rio Ruiz）滾地出局送回跑者，接著被曼席尼（Trey Mancini）擊出2分砲，不過洋基仍保有4比3領先，第5局曼提皮利1出局投出保送後退場，總計3局送出2次三振挨了3安、2保送，失掉的3分都是自責分，最終洋基11比8獲勝，曼提皮利收穫生涯首勝。

請繼續往下閱讀...

不過洋基在14日做出球員異動，羅艾西加傷癒歸隊，另外從2A還升上羅薩（Adonis Rosa），將曼提皮利指定讓渡，同時釋出卡馬利納。

關鍵字： 洋基曼提皮利
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