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金門小將盲腸炎後挑戰高難度　廖敏雄稱「今日MVP」

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▲文化大學指導金門球員。（圖／中華棒協提供）

▲文化大學李承風指導金門球員。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／金門報導

「我的棒球夢」離島訓練營14日在金門開訓，文化大學總教練廖敏雄安排豐富課程，其中金城國中剛升國中一年級的張家華，身材嬌小但志氣高，盲腸炎剛康復的他在守備練習時主動提出「難度高的球」，讓廖敏雄印象深刻。

廖敏雄第二次參與全球人壽贊助的棒球營，他在開訓典禮時領導大家喊出「爭氣」的口號，也鼓勵大家要有「志氣」，經過一整天訓練課程，廖敏雄指出，「這些球員實力與甲組有落差，我都用誘導、鼓勵的方式，一開始感覺他們很卻步，經過我跟他們磨合後有好轉。」

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本次訓練營參與的球員包含金門農工、金城國中及馬祖高中的球員，由於金門地區球員起步早，基礎功較好，相對地馬祖的球員一起訓練時有挫折感，廖敏雄也鼓勵他們勇敢做自己，要拿出精神來。廖敏雄說，「金門基礎不錯，馬祖高中也有左投及幾位外野手能力也不錯。」

▲金城張家豪。（圖／記者楊舒帆攝）

▲金城國中張家華。（圖／記者楊舒帆攝）

金城國中剛升高一的張家華，身材全隊最嬌小，不過他在外野守備練習前，主動向廖敏雄提出，「教練，我想要接高難度的球。」讓廖敏雄印象深刻，直呼他很有志氣，廖敏雄說，「他敢來挑戰我，就已經突破了，今天的MVP是他。」

張家華其實盲腸炎才剛恢復不久，8月初出院後就馬上回來練球，難得有機會接受專業訓練讓他很開心，他透露，「我覺得要有挑戰性，教練教我接刺激的球，但我都沒接到，覺得自己很爛。」因朋友邀約加入棒球隊，曾有選拔賽參賽經驗，他的偶像是彭政閔，因為2千安打很厲害，

▲文化大學指導金門球員。（圖／中華棒協提供）

▲文化大學陳偉濠指導金門球員。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： 廖敏雄
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