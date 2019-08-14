不斷更新／陳子豪2分砲還以顏色　3局結束兄弟3：1統一

▲陳子豪1下轟出2分砲。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

兄弟14日在花蓮交手統一，這是彭政閔球員生涯最後一次在花蓮球場出賽，他擔任先發第五棒指定打擊。統一由江辰晏掛帥先發；兄弟則由黃恩賜主投應戰。1上林安可轟出陽春砲。1下吳東融選到四壞保送，王威晨二壘安打扳平比數，陳子豪轟出2分砲，彭政閔首次打擊敲出一壘安打。3局結束，兄弟3：1統一。

1局上，統一進攻，林靖凱右外野飛球遭接殺，林安可右外野全壘打，陳鏞基一壘安打，蘇智傑遭到三振，高國慶遭到觸身球保送，江亮緯遭到三振。

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1局下，兄弟進攻，吳東融選到四壞保送，王威晨右外野二壘安打帶有1分打點，陳子豪右外野2分砲，林智勝三壘滾地遭刺殺，彭政閔右外野一壘安打，岳東華一壘反彈球野選上壘、一壘跑者遭封殺在二壘前，岳東華成功盜上二壘，周思齊遭到三振。

2局上，統一進攻，潘彥廷中外野飛球遭接殺，黃恩賜中外野飛球遭接殺，林祐樂中外野二壘安打，林靖凱三壘反彈球遭刺殺。

2局下，兄弟進攻，高宇杰中外野深遠二壘安打，王勝偉遭到三振，吳東融中外野飛球遭接殺，王威晨二壘滾地遭刺殺。

3局上，統一進攻，林安可二壘高彈跳形成內野安打，陳鏞基三壘滾地野選上壘、一壘跑者遭封殺在二壘前，蘇智傑中外野飛球遭接殺，高國慶二壘滾地遭刺殺。

3局下，兄弟進攻，陳子豪二壘反彈球遭刺殺，林智勝遭到三振，彭政閔遭到三振。

統一獅先發投手江辰晏本季出賽16場是4勝6敗、防禦率4.63，81.2局被11轟在內93支安打，71次三振、43次四死球，51失分有42責失。本季對戰中信兄弟6場是1勝3敗、對戰防禦率3.31。

中信兄弟先發投手黃恩賜本季出賽14場有1勝5敗、防禦率8.01，57.1局被11轟在內85支安打，34次三振、25次四死球，52失分有51責失。今年對戰統一獅3場是0勝1敗、對戰防禦率6.00=.

統一獅先發打線如下，一棒二壘手林靖凱、二棒右外野手林安可、三棒一壘手陳鏞基、四棒左外野手蘇智傑、五棒指定打擊高國慶、六棒中外野手江亮緯、七棒三壘手潘彥廷、八棒游擊手黃恩賜、九棒捕手林祐樂。

中信兄弟先發打線如下，一棒二壘手吳東融、二棒三壘手王威晨、三棒右外野手陳子豪、四棒一壘手林智勝、五棒指定打擊彭政閔、六棒中外野手岳東華、七棒左外野手周思齊、八棒捕手高宇杰、九棒游擊手王勝偉。