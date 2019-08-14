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夏聯／升格變「周大哥」　周士淵直呼當教練大不易

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▲裕隆周士淵。（圖／記者杜奕君攝）

▲裕隆周士淵(左2)正式成為球隊助理教練。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

本屆DLIVE夏季聯賽，也是裕隆主力射手周士淵引退轉任助理教練的首個正式比賽，坦言化身「周教練」還相當不習慣的周士淵也透露，「以往球隊的學弟們都習慣叫我士淵哥，現在當了教練後，鄭鐵居然還開玩笑問我，是不是要改叫周大哥？」但周士淵也透露，「成為一名教練真的不容易，還是當球員簡單。」

身為SBL開朝16季元老，周士淵在8月1日決定正式高掛球鞋引退，轉任裕隆助理教練，此次DLIVE夏季聯賽也是「周教練」初登場，周士淵自己也坦言，一切都在適應中。

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「對教練的工作我還是很陌生，這就像夏季聯賽新人要磨練，我也要磨練。例如助理教練要作數據統計，我自認昨天首戰並沒做得很好，當球員還是比較簡單。」

裕隆執行教練李啟億則認為，「周士淵目前扮演教練和球員之間的溝通橋樑，也希望他對於陣中射手的投籃穩定性多給指導。」

周士淵表示，「我自己畢竟剛從球員身分退下，會希望在球員犯錯當下少點責備，後續再給予更好的意見，另外此次夏季聯賽也希望給予盧冠良、盧捷閔多點得分信心，開發出他們的得分火力。」

▲裕隆周士淵、呂政儒，富邦勇士張宗憲。（圖／籃協提供）

▲周士淵希望能為裕隆培養出更多射手人才。（圖／資料照）

關鍵字： 周士淵裕隆退休退役籃球SBLDLIVE夏季聯賽
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