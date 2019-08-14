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世籃賽／象牙海岸球員沒領到錢罷工　非洲國家世足賽常見

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▲象牙海岸男籃。（圖／取自FIBA官網）

▲象牙海岸球員拿不到錢，開始罷工抗議。（圖／取自FIBA官網）

記者張曜麟／綜合報導

世籃賽將在31日開打，各國也都已經展開熱身賽，不過分在A組的象牙海岸卻在打了5場練習比賽後，球員竟然集體罷賽不打了，原因就是因為先前象牙海岸籃協承諾要給他們的資新至今未支付，球員們就選擇以罷工來回應，其實非洲國家這樣情形相當常見，先前在2014年世足賽期間，奈及利亞球員就曾拿不到錢就罷工。

身為非洲籃球諸強之一的奈及利亞男籃，儘管取得了世界盃的門票，但他們從禮拜一開始，就展開了罷工的行動，因為至今集訓了1個月，總共打了5場比賽，但球員並沒有拿到象牙海岸籃協所承諾給予他們的獎金，先前籃協曾答應會先支付一半得獎金，不過現在卻完全沒有拿到，便引起球員不滿，更選擇以罷工來抗議，目前象牙海岸球隊已經停止所有訓練和比賽，將等到拿到錢才會繼續。

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其實非洲國家球隊不給球員薪水的情形相當常見，像是先前在2014年的世足賽期間，奈及利亞踢進16強後，並沒有獲得奈及利亞足協所答應的3萬美元獎金，只願意支付1萬5千美元，與球員認知的有一半的落差，讓奈及利亞球員選擇賽前罷練。

另外喀麥隆也因為對於足協給的獎金太少，拒絕登上前往巴西世界盃的班機，迦納因為錢不夠先跟FIFA預支，全部都跟錢扯上關係，現在象牙海岸也因為錢的關係使球員罷工，這也可見非洲國家對於體育賽事制度仍有一些不足之處。

▲奈及利亞為錢在16強戰罷練(圖／達志影像／美聯社)

▲奈及利亞在2014年世足賽為錢在16強戰罷練(圖／達志影像／美聯社)

關鍵字： 世籃賽象牙海岸奈及利亞
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