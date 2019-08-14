卡特佔名額擋年輕人前途　亞瑞納斯：該當教練

▲卡特將邁入生涯第22季。（圖／CFP）



記者林育正／綜合報導

「0號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）目前正在BIG 3聯盟擔任敵人隊的隊長。接受訪問他提到即將邁入第22個球季，老鷹隊的「半人半神」卡特(Vince Carter)，認為他應該轉任教練或是任職球團制服組，將機會讓給年輕球員。

「卡特跟年輕球員選，你會選卡特。他有超過20年經驗，他出5%就贏過你的100%，因為他的5%是靠腦袋打球。所以在你累積足夠經驗之前，很容易忽視你。應該讓年輕人上場，成為下一個卡特。」

請繼續往下閱讀...

亞瑞納斯在BIG3聯盟打球，身邊不乏浪人和尋求NBA機會的球員，因此感觸更深。「卡特應該在板凳上當教練，或是在辦公室貢獻所長。你佔了一個名額，但有27歲的年輕人值得一個機會，我不是不喜歡他。」

「你看到走下坡，認為自己比他優秀，但不被教練放上場。他沒繼續打球的理由，沒要為任何東西奮鬥，只是為了成為效力最多球季的那個人。」亞瑞納斯表示。

卡特上季場均7.4分，還超越米勒(Reggie Miller)登上得分榜第20名。他更是單場7顆外線的最老球員，生涯2229顆外線排史上第6。

▲亞瑞納斯轉戰BIG 3聯賽。(圖／達志影像／美聯社)