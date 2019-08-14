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席格單場三響砲擒虎　水手隊史9年來第一人　

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席格將續待水手7季。(圖／達志影像／美聯社)

▲席格（Kyle Seager）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

水手明星野手席格（Kyle Seager）14日面對老虎上演單場3響砲，灌進6打點，幫助球隊11比6大勝，而這僅是水手隊史第13次單場3響砲，上一次要追朔到2010年的羅培茲（Jose Lopez）。

分別在第4局、第6局與墨菲（Tom Murphy）上演2次「背靠背」全壘打的席格，9局2出局再次把球送出左外野全壘打牆，單場4打數3安打全部都是全壘打，貢獻6打點幫助水手11比6踢館成功。

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現年31歲的席格，曾經在2014年入選全明星，今年因為右手掌傷勢錯過開季前2個月，並且還有慢熱的情形，7月份結束打擊率僅.220。席格在8月份大爆發，30打數擊出11安其中包含5發全壘打，單月打擊率高達.367，OPS則是.900。

席格表示，休賽季時他為了不讓身手隨著年紀下滑、維持靈活性，進行了一連串整密的減重計畫，不過卻因此受傷錯過開季，「我在休賽季做了很多訓練來維持體能狀態，後來也向打擊教練尋求了很多幫助，我感覺現在狀態比過去好很多了。」

關鍵字： 水手席格
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