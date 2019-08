席格單場三響砲擒虎　水手隊史9年來第一人　

▲席格(Kyle Seager)。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

水手明星野手席格(Kyle Seager)14日面對老虎上演單場3響砲,灌進6打點,幫助球隊11比6大勝,而這僅是水手隊史第13次單場3響砲,上一次要追朔到2010年的羅培茲(Jose Lopez)。

分別在第4局、第6局與墨菲(Tom Murphy)上演2次「背靠背」全壘打的席格,9局2出局再次把球送出左外野全壘打牆,單場4打數3安打全部都是全壘打,貢獻6打點幫助水手11比6踢館成功。

Kyle Seager has three homers tonight, the third of which came in the strangest fashion pic.twitter.com/RNJJeGalEu