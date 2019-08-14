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世羽賽／陸媒看好周天成封王　奪冠指數僅次球王桃田賢斗

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▲▼泰國公開賽冠軍,.周天成 。（圖／CFP）

▲泰國公開賽冠軍周天成 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽19日將於瑞士登場，台將在五單項都有選手出賽，其中暫退位世界球后的戴資穎，本屆力拼晉級四強拼牌。目前世界排名第二的男單一哥周天成，近期表現火燙，也被陸媒評選為世錦賽奪冠指數高達4顆星。

周天成去年拿下3座巡迴賽冠軍、2座巡迴賽亞軍、亞運男單銀牌、今年則是在德國公開賽、新加坡公開賽以及澳洲公開賽闖進準決賽，並在亞錦賽拿下銅牌追平20年來台灣男單的最佳成績，接著拿下自己生涯首座、也是台灣羽壇首座的印尼公開賽男單冠軍。

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周天成接著在泰國公開賽奪冠，本賽季目前已獲得兩座冠軍，再進化的周天成，接下來的目標是在世錦賽拚牌，連續追擊兩冠的表現也獲得國際關注。其中中國湖南電視台《先鋒乒羽》評選世錦賽奪冠熱門人選，在男單部分，周天成就相當被看好。

▼日本公開賽男單冠軍桃田賢斗 。（圖／CFP）

▲▼日本公開賽 男單冠軍桃田賢斗 。（圖／CFP）

內文提到，「世錦賽奪冠指數5顆星中，周天成被評選為4顆星，僅次於日本球王桃田賢斗的4星半，周天成雖然已經29歲，不過這年紀往往是大器晚成，像是張寧29歲拿下奧運金牌、諶龍27歲拿到奧運金牌，林丹在29歲衛冕奧運金牌，因此年齡並不是問題。」

加上桃田賢斗雖然以突破10萬分積分領先群雄，不過內文也提到，「桃田賢斗的優勢也在一步步削弱，今年世錦賽要小心陰溝裡翻船。」另外，印尼一哥喬納坦（Jonatan CHRISTIE）、金廷（Anthony Sinisuka GINTING）也獲得奪冠指數3星半。

不過大陸三名男單主力近期的表現卻不是太好，除了世界第三的石宇奇因為受傷，確定無緣世錦賽，奧運積分賽也有些危機；諶龍今年目前還是0座巡迴賽冠軍、2站首輪淘汰，更被丹麥媒體酸是世錦賽最弱的第四種子；另外，35歲的老將林丹則是僅收穫馬來西亞公開賽冠軍。

▼林丹 。（圖／CFP）

▲▼ 日本公開賽,林丹 。（圖／CFP）

關鍵字： 世羽賽戴資穎周天成桃田賢斗
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