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衛少同意火箭更改薪資支付方式　開季前薪水少拿一半

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▲火箭衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克同意更改合約協議，開季前薪水少拿一半。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

今夏火箭送出了保羅(Chris Paul)以及未來的選秀，與雷霆交易得到衛斯布魯克(Russell Westbrook)，而根據《紐約時報》名記者史丹(Marc Stein)透露，衛斯布魯克同意更改了合約中的支付條款，讓火箭可以減少在新球季開打前要預付的薪資，藉此減輕老闆的負擔，同時也是展現自己到火箭的決心。

身為雷霆頭號球星的衛斯布魯克，在今夏喬治離開後，也跟球隊商討交易自己，最終他如願被交易到了火箭，將與哈登(James Harden)組成「雙MVP」連線。目前衛斯布魯克的合約還有4年1.7億美元，每年的薪資都超過3千萬美元，對於球隊而言是一筆極大的開銷，不過史丹卻透露，衛斯布魯克已經同意更改支付條款。

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原先衛斯布魯克與雷霆簽的合約，將在每年的8月1日以及10月1日都可以分別提前領到該季薪水的25％，也就是說在新賽季開打球，衛斯布魯克就已經可以領到該季一半的薪水，而現在火箭與「衛少」更改協議，是把這兩個日期的25％薪水直接砍半，降低到12.5％，他下賽季的薪水為3850萬，原本在開打球可以拿到1952萬美元，但因為現在降低支付金額，只能拿到962萬美元。

儘管火箭還是會支付衛斯布魯克所有的薪水，但就是把時間往後延遲，這對於衛斯布魯克而言是犧牲了自己的利益，卻也幫助老闆減輕不少負擔，同時這可見衛斯布魯克到火箭的決心，更體現了對於管理層的理解與支持。

▲火箭衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克轉戰火箭。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA火箭衛斯布魯克
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