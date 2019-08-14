阿庫納達成生涯60轟　放眼挑戰最年輕單季40轟40盜

List of players with at least nine homers this month:



1. Ronald Acuña Jr. pic.twitter.com/6240i4yJRd — Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) August 14, 2019

記者黃詩崴／綜合報導

勇士14日主場迎戰大都會，年輕強打阿庫納（Ronald Acuna Jr.）轟出本季第34發全壘打，這也是他生涯第60轟，他也成為歷史第6位在22歲前達成60轟的紀錄。目前他已經快要完成30轟30盜，有機會挑戰史上最年輕40轟40盜。

Score his 100th run

Hit HR No. 34

Throw our a runner from left



Have yourself a night, Acuña pic.twitter.com/mGAkCbstI1 — FOX Sports South (@FOXSportsSouth) August 14, 2019

此役，阿庫納擔任開路先鋒，在4局下面對大都會惠勒（Zack Wheeler）敲出一發左外野大號的陽春全壘打，阿庫納全場貢獻5支2，還在防守端上秀了一記雷射肩成功阻殺跑者在本壘前，勇士終場也以5比3擊敗近況火燙的大都會。

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阿庫納這發陽春砲是他本季第34轟，也是隊史22歲以下單季第二多的紀錄，最多的是名人堂球星馬修（Eddie Mathews）創下的單季47轟。阿庫納生涯累積60轟，放眼大聯盟歷史上，22歲以下能夠達標的僅有6人。

根據大聯盟記者鮑曼（Mark Bowman）報導，阿庫納本季累積34轟、28次盜壘成功，距離「30轟、30盜」已經唾手可得，接下來將放眼擠進「40轟、40盜」俱樂部。

▲阿庫納挑戰40轟40盜。（圖／達志影像／美聯社）



阿庫納如果能在賽季剩下的40場中，轟出6發全壘打、12次盜壘成功，將成為歷史上第5位達成40轟、40盜，過去有1988年坎塞柯（Jose Canseco）、1996年邦茲（Barry Bonds）、1998年 A-Rod、2006年索利安諾（Alfonso Soriano）。

如果在本季達成40轟40盜，阿庫納將是這項紀錄史上最年輕的成員，過去最年輕是A-Rod在22歲所達成。