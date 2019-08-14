不斷更新／陳晨威閃電盜壘跑回追平分　3局富邦2比2桃猿

▲Lamigo桃猿陳晨威。（圖／記者李毓康攝）



體育中心／綜合報導

Lamigo桃猿14日於桃園主場迎戰富邦悍將，開賽李茲速球狂飆155公里，飆出2次三振，但富邦高國輝揮出二壘安打，下半局桃猿郭嚴文使出高爾夫球「挖打」神技，幫助球隊追回1分。3局下桃猿朱育賢中外野高飛犧牲打追平比數，目前富邦2比2桃猿。

1局上富邦進攻，楊晉豪選到四壞球保送，王正棠揮棒落空三振一出局，胡金龍中外野落地安打，林益全揮棒落空三振兩出局，高國輝擊出右外野深遠二壘安打，帶有2分打點，林哲瑄觸身球保送，一二壘有人，張正偉揮空三振三出局。

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1局下桃猿進攻，陳晨威游擊方向滾地球遭刺殺一出局，林立游擊滾地球同樣被刺殺兩出局，藍寅倫挨觸身球上壘，朱育賢四壞球保送，而進佔二壘的藍寅倫被換下場，由余德龍代跑。郭嚴文面對內角超低角度球路，使出高爾夫球「撈打」神技，形成左外野落地安打追回1分，廖健富右外野深遠飛球三出局。

2局上富邦進攻，李宗賢遭到三振一出局，方克偉中外野飛球遭接殺兩出局，楊晉豪站著不動三振三出局。

2局下桃猿進攻，林承飛游擊滾地球遭刺殺一出局，陽耀勳揮棒落空三振兩出局，梁家榮左外野飛球被接殺三出局。

3局上富邦進攻，王正棠揮棒落空三振一出局，胡金龍站著遭到拉弓三振兩出局，林益全揮棒落空三振三出局。

3局下桃猿進攻，陳晨威擊出右外野平飛安打，並成功盜上二壘，林立四壞球保送，余德龍犧牲觸擊一出局，跑者進佔二、三壘，朱育賢中外野高飛犧牲打，追成2比2平手，郭嚴文右外野飛球三出局。

雙方先發打序：

富邦悍將

楊晉豪 , 3B

王正棠, 2B

胡金龍 , DH

林益全 , 1B

高國輝 , LF

林哲瑄, CF

張正偉 , RF

李宗賢 , SS

方克偉 , C

Lamigo桃猿

陳晨威 , CF

林立 , DH

藍寅倫 , LF

朱育賢 , 1B

郭嚴文 , 2B

廖健富 , C

林承飛 , SS

陽耀勳 , RF

梁家榮 , 3B

▲富邦悍將羅力。（圖／記者季相儒攝）