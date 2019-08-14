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中職／廖敏雄看好林安可二刀流：這種顏值不出賽可惜

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▲▼2019年統一獅新秀林安可加盟記者會。（圖／記者季相儒攝） ▲林▲林安可。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／金門報導

統一獅高顏值新秀林安可目前以野手角色站上一軍舞台，但他有二刀流的優勢，昔日指導她的文化大學總教練廖敏雄看好他二刀流發展，「這種顏值不讓他上場太可惜。」

林安可高中以前投打兼修，升上文化大學後以投手角色為重，不過仍在參加U23世界盃發揮過打擊實力，只是外野守備是較具挑戰的一環，林安可也坦言，「職棒跟業餘觀念差異大。」

廖敏雄則說，「其實他成棒階段在外野守備方面沒什麼經驗，像是平飛球的判斷不容易，畢竟職棒打者比業餘打出來球更強勁，何況他上一次練外野守備是高中時期，一下可能無法適應。」林安可利用比賽累積經驗，廖敏雄認為是好事，「守備要再加強，不過統一獅一定是有需求，缺外野才讓他成為即戰力。」

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林安可帥氣的高顏值也成為人氣指標，廖敏雄昔日也曾因顏值與球技兼具而有「棒球王子」的美名。廖敏雄說，「趁剛被選進去有新鮮感，球團才會迫不及待讓他趁熱上場，放太久可能會被忘記，若表現預期就會繼續留在那邊。」

林安可的投球也不差，廖敏雄也看好二刀流實力，「明年春訓再讓他多練投手，當投手和野手都有一定經驗後，可以讓他往二刀流上場，畢竟大家希望他能上場，這種顏值不讓他上場太可惜，會吸引小女生進場，這應該也是吸引統一獅簽他的要素。」 

▲廖敏雄 。（圖／記者張克銘攝）

▲廖敏雄 。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： 中職統一獅林安可廖敏雄
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