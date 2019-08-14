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夏聯／想回家了！　李漢昇考慮投入SBL選秀

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▲李漢昇西進NBL3個賽季，目前考慮投入本季SBL選秀會。（圖／DLIVE提供）

▲李漢昇西進NBL3個賽季，目前考慮投入本季SBL選秀會。（圖／DLIVE提供）

記者杜奕君／新北報導

台師大畢業後選擇西進大陸NBL聯賽，李漢昇在對岸效力3個賽季後，在即將約滿情況下，也動了「回家打球」的念頭。此次DLIVE夏季聯賽效力晧宇國際的他透露，「確實有想要回台灣打球的想法，目前大約有6成5的機率，會報名這季的SBL新人選秀會。」

一路從HBL泰山高中、UBA台灣師大都是陣中主控要角，李漢昇在大學畢業後選擇了不一樣的籃球路，西進挑戰NBL聯賽至今已經3季時間。而11月即將與武漢當代約滿的他，也透露了想要回台打球的想法。

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李漢昇說，「最大的主因還是希望陪伴家人，當然回來的考量點也希望以能有上場空間的球隊為主。」

不過由於李漢昇大學畢業就投入NBL，因此若想加入SBL，必須先報名本季新人選秀會，對此他也透露，「目前報名SBL選秀的機率大約是6成5，但也不排除再回到NBL發展的可能性。」

本季NBL共有10名台灣球員加盟效力，身為西進「老鳥」的李漢昇認為，「抗壓性可能還是最大關鍵，在那邊的環境適應力真的要比較強，包括氣候、文化甚至是食物都要適應，我自己在NBL打了3季，心理素質和抗壓性真的提升不少。」

▲李漢昇西進NBL3個賽季，目前考慮投入本季SBL選秀會。（圖／DLIVE提供）

▲李漢昇此次投入DLIVE夏季聯賽晧宇國際效力。（圖／DLIVE提供）

關鍵字： 李漢昇SBL選秀籃球DLIVE夏季聯賽NBL
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