全國青少年分齡賽U19女雙冠軍江品悅　目標拼世青賽進8強

▲江品悅 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

今年合庫銀行的學童羽球育樂營活動14日移師嘉義高工舉辦，吸引了296名學童報名參加，本屆更邀請到女雙目前台灣排名最高的許雅晴、胡綾芳擔任教練，還有剛在1月全國青少年羽球分齡排名賽U19女雙冠軍的江品悅教國小校隊。

合庫目前有桌球、棒球、羽球三支球隊，分別成立於民國36年、38年、以及81年，包括羽球前世界球后、目前排在第二的戴資穎、男單世界第二周天成，以及桌球世界排名衝上13的神童林昀儒，都是隸屬於合庫球團，在近年都創下歷史最佳成績。

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而今年羽球育樂營擔任教練的包括男單好手李勝木、青少年分齡排名賽女雙U19冠軍江品悅，以及目前世界排名35的女雙組合許雅晴、胡綾芳擔任教練。今年剛從後粽高中畢業的江品悅將要進入北市大，從幼稚園打羽球至今，包括參與亞青、中華羽協潛優國手。

▼合庫羽球育樂營。

江品悅在今年1月的第一次全國青少年羽球分齡排名賽中，和另一名合庫選手丁雅芸搭檔女雙拿下冠軍，在國中打女單的他後來轉攻女雙，「我比較喜歡女雙，因為節奏比較快，不過也有一些問題要克服，像是輪轉還有搭配，也是會和搭檔吵架，覺得怎麼那顆球會失誤。」

江品悅接下來將要備戰10月在俄羅斯開打的世界青年羽球團體錦標賽，「其實沒有壓力，但希望可以進入前8強。」現階段最大的目標是能夠參加亞運，「我覺得我在心理素質方面還要再提升，就是不管是領先，或是被對手追的時候，心態還需要調整，因為是要衝擊對手才對。」

▼江品悅在豐原國中時期打女單。（圖／資料照／中華羽協提供）