運動雲

>

全國青少年分齡賽U19女雙冠軍江品悅　目標拼世青賽進8強

ETtoday運動雲

▲▼合庫羽球育樂營 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲江品悅 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

今年合庫銀行的學童羽球育樂營活動14日移師嘉義高工舉辦，吸引了296名學童報名參加，本屆更邀請到女雙目前台灣排名最高的許雅晴、胡綾芳擔任教練，還有剛在1月全國青少年羽球分齡排名賽U19女雙冠軍的江品悅教國小校隊。

合庫目前有桌球、棒球、羽球三支球隊，分別成立於民國36年、38年、以及81年，包括羽球前世界球后、目前排在第二的戴資穎、男單世界第二周天成，以及桌球世界排名衝上13的神童林昀儒，都是隸屬於合庫球團，在近年都創下歷史最佳成績。

請繼續往下閱讀...

而今年羽球育樂營擔任教練的包括男單好手李勝木、青少年分齡排名賽女雙U19冠軍江品悅，以及目前世界排名35的女雙組合許雅晴、胡綾芳擔任教練。今年剛從後粽高中畢業的江品悅將要進入北市大，從幼稚園打羽球至今，包括參與亞青、中華羽協潛優國手。

▼合庫羽球育樂營。

▲▼合庫羽球育樂營 。（圖／記者謝孟儒攝）

江品悅在今年1月的第一次全國青少年羽球分齡排名賽中，和另一名合庫選手丁雅芸搭檔女雙拿下冠軍，在國中打女單的他後來轉攻女雙，「我比較喜歡女雙，因為節奏比較快，不過也有一些問題要克服，像是輪轉還有搭配，也是會和搭檔吵架，覺得怎麼那顆球會失誤。」

江品悅接下來將要備戰10月在俄羅斯開打的世界青年羽球團體錦標賽，「其實沒有壓力，但希望可以進入前8強。」現階段最大的目標是能夠參加亞運，「我覺得我在心理素質方面還要再提升，就是不管是領先，或是被對手追的時候，心態還需要調整，因為是要衝擊對手才對。」

▼江品悅在豐原國中時期打女單。（圖／資料照／中華羽協提供）

中市豐原女單江品悅。(圖／中華羽協提供)

關鍵字： 合庫羽球育樂營女雙許雅晴胡綾芳世羽賽江品悅世青賽
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

推薦閱讀

台灣富豪蔡崇信獨資收購籃網 　23.5億美元史上最高

亞冠盃／富邦勇士下必勝令　張宗憲歸隊上場縮限10分鐘

SBL／健行夏季聯賽越級打怪　劉孟竹盼有能力贏SBL球隊

WNBA上演大亂鬥　明星中鋒1打5沒人攔得住隊友看到都怕

7月繳近3成打擊率仍被藍鳥讓渡　葛維斯馬上被紅人檢走

中職／一壘觸殺坐地上　林哲瑄澄清：懊惱自己跑壘疏失

中職／味全龍再補3新秀　自主培訓網羅彭政閔外甥

中職／太猛了！林安可把球打進全壘打縫隙　首度3安猛打

亞冠盃／富邦勇士全員飆分秀　100比56痛宰印度

中職／林桀晨雙重身分加入味全龍　林琨瀚：決定就去衝

熱門新聞

台灣富豪蔡崇信獨資收購籃網 　23.5億美元史上最高

亞冠盃／富邦勇士下必勝令　張宗憲歸隊上場縮限10分鐘

SBL／健行夏季聯賽越級打怪　劉孟竹盼有能力贏SBL球隊

WNBA上演大亂鬥　明星中鋒1打5沒人攔得住隊友看到都怕

7月繳近3成打擊率仍被藍鳥讓渡　葛維斯馬上被紅人檢走

中職／一壘觸殺坐地上　林哲瑄澄清：懊惱自己跑壘疏失

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2澳門首支職業隊　黑熊啟用在地人

3阿庫納放眼挑戰最年輕40轟40盜得主

4廖敏雄看林安可：顏值不出賽可惜

5想回家了　李漢昇考慮SBL選秀

熱門新聞

1台灣商人蔡崇信收購籃網剩餘股份

2亞冠盃歸隊　張宗憲上場限10分鐘

3健行出征夏季聯賽　盼贏SBL球隊

4WNBA上演大亂鬥明星中鋒1打5

5葛維斯7月火燙被讓渡　轉戰紅人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

【中職highlight】陳仕朋7局無失分　晚場富邦8比1擊敗兄弟｜8/11 富邦悍將VS.中信兄弟

8/6～8/11中職五大好球

中華職棒30周年08/06~08/11精彩投打(打者篇)

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

彭政閔在合庫很活潑　許順益：他是我的兄弟

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

容祖兒臨時CUE張信哲上台　 合唱《愛如潮水》...耳朵懷孕了!
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366