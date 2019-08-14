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夏聯／甘願1年沒球打　黑熊劉晉邦終圓職業夢

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▲▼ ABL澳門黑熊劉晉邦 。（圖／DLIVE提供）

▲劉晉邦。（圖／DLIVE提供）

記者洪偵源／新北報導

澳門黑熊前鋒劉晉邦，是隊上最早打職業的一批澳門球員之一，但是菜鳥年因規定無法上場，等了近1年才真正圓夢，也多虧他堅持下來，才能如願踏上職業舞台。

劉晉邦出身澳門理工學院，與現黑熊隊友黎家棟是高中隊友，之後黎家棟就讀澳門大學，兩人在大專聯賽都是隊上主力，對決過不少次，後來又到黑熊當隊友。

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劉晉邦笑說，澳門可以往上打到高層級的球員與機會都不多，所以本土球員彼此都很熟悉，他就是還在學校時期，就獲得參加職業球隊的機會。

澳門黑熊前身為忠信功夫，劉晉邦加入忠信時，ABL規定要有中國護照的球員才能參加比賽，所以他只能隨隊練習，後來忠信改在澳門註冊，並啟用大量澳門球員，劉晉邦也得以解套。

劉晉邦說，澳門還沒有職業球隊時，籃球員在大學畢業後，多半是打澳門籃協舉辦的比賽，平時還有自己的工作，有這樣的機會自己也不想輕易放棄。

「家裡比較不需要我幫忙分擔經濟，所以家人也很支持我，有夢就去追。」劉晉邦說，有機會他也沒多想就投入，雖然一度無法打球，但也因為獲得支持，所以就等下去。

解套後劉晉邦也終於在ABL有出賽機會，打完上個賽季，他說：「變得更敢去做對抗，比較趕去衝擊籃框，畢竟是外援很多的聯賽，碰撞強度比較高。」

同時劉晉邦也有感於自己必須在強化身體素質，以及防守能力，培養更好的對抗性，才能在高強度的環境生存下來。

這次來台灣參加夏季聯賽，不少台灣對手都正要從大學畢業，尋求下一個階段的籃球路，劉晉邦身為過來人，也給出一些建議，他認為心態的調整，是最需要面對的一環。

「心態轉換真的很重要，你在原本的球隊可能是主力，是最出色的，但到了更高層級，比你出色的球員更多，心態必須有所調適。」

關鍵字： ABL劉晉邦澳門黑熊
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